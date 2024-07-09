Моди поблагодарил Путина за прием в первый день визита в Россию
Премьер Индии Моди поблагодарил Путина за прием в резиденции в Ново-Огареве
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил в соцсети X президента России Владимира Путина за прием в резиденции в Ново-Огареве и выразил надежду на укрепление дружбы между странами.
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"Благодарю президента Путина за то, что он принял меня сегодня вечером в Ново-Огарево. С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией", — говорится в сообщении премьера.
Моди находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет. В понедельник Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огареве.
Путин поприветствовал Моди на крыльце своей резиденции, они обнялись и пожали руки, затем состоялось чаепитие, как выразился сам Путин, "в домашней обстановке" они с Моди смогли "спокойно поговорить" о тех вопросах, которые будут затронуты во вторник во время официальных переговоров. Продолжилось общение и "на ногах" в ходе краткой прогулки.