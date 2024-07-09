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Моди поблагодарил Путина за прием в первый день визита в Россию - РИА Новости, 09.07.2024
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00:50 09.07.2024 (обновлено: 04:41 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/modi-1958390351.html
Моди поблагодарил Путина за прием в первый день визита в Россию
Моди поблагодарил Путина за прием в первый день визита в Россию - РИА Новости, 09.07.2024
Моди поблагодарил Путина за прием в первый день визита в Россию
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил в соцсети X президента России Владимира Путина за прием в резиденции в Ново-Огареве и выразил надежду на... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T00:50
2024-07-09T04:41
россия
индия
нарендра моди
владимир путин
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил в соцсети X президента России Владимира Путина за прием в резиденции в Ново-Огареве и выразил надежду на укрепление дружбы между странами."Благодарю президента Путина за то, что он принял меня сегодня вечером в Ново-Огарево. С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией", — говорится в сообщении премьера.Моди находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет. В понедельник Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огареве. Путин поприветствовал Моди на крыльце своей резиденции, они обнялись и пожали руки, затем состоялось чаепитие, как выразился сам Путин, "в домашней обстановке" они с Моди смогли "спокойно поговорить" о тех вопросах, которые будут затронуты во вторник во время официальных переговоров. Продолжилось общение и "на ногах" в ходе краткой прогулки.
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россия, индия, нарендра моди, владимир путин
Россия, Индия, Нарендра Моди, Владимир Путин
Моди поблагодарил Путина за прием в первый день визита в Россию

Премьер Индии Моди поблагодарил Путина за прием в резиденции в Ново-Огареве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил в соцсети X президента России Владимира Путина за прием в резиденции в Ново-Огареве и выразил надежду на укрепление дружбы между странами.
«
"Благодарю президента Путина за то, что он принял меня сегодня вечером в Ново-Огарево. С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией", — говорится в сообщении премьера.
Моди находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая поездка индийского лидера в страну за пять лет. В понедельник Моди и Путин уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огареве.
Путин поприветствовал Моди на крыльце своей резиденции, они обнялись и пожали руки, затем состоялось чаепитие, как выразился сам Путин, "в домашней обстановке" они с Моди смогли "спокойно поговорить" о тех вопросах, которые будут затронуты во вторник во время официальных переговоров. Продолжилось общение и "на ногах" в ходе краткой прогулки.
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