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Мишустин назвал одну из главных задач ЕАЭС - РИА Новости, 09.07.2024
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14:11 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/mishustin-1958492711.html
Мишустин назвал одну из главных задач ЕАЭС
Мишустин назвал одну из главных задач ЕАЭС - РИА Новости, 09.07.2024
Мишустин назвал одну из главных задач ЕАЭС
Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:11
2024-07-09T14:11
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Для расширения выпуска науко­емкой продукции разрабатываем инициативы в рамках Евразийского экономического союза. Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств нашей "пятерки". Без этого невозможно обеспечить рост экономики и социальной сферы", - сказал Мишустин в ходе своего выступления на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".
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экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин назвал одну из главных задач ЕАЭС

Мишустин назвал технологическую независимость одной из главных задач ЕАЭС

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Sputnik / Владислав Воднев
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для расширения выпуска науко­емкой продукции разрабатываем инициативы в рамках Евразийского экономического союза. Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств нашей "пятерки". Без этого невозможно обеспечить рост экономики и социальной сферы", - сказал Мишустин в ходе своего выступления на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XIV международной промышленной выставке Иннопром-2024. 9 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
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