https://ria.ru/20240709/mishustin-1958492711.html

Мишустин назвал одну из главных задач ЕАЭС

Мишустин назвал одну из главных задач ЕАЭС - РИА Новости, 09.07.2024

Мишустин назвал одну из главных задач ЕАЭС

Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:11

2024-07-09T14:11

2024-07-09T14:11

экономика

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944167221_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_7b60a09042f309d4916914dd5643f548.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Для расширения выпуска науко­емкой продукции разрабатываем инициативы в рамках Евразийского экономического союза. Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств нашей "пятерки". Без этого невозможно обеспечить рост экономики и социальной сферы", - сказал Мишустин в ходе своего выступления на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".

https://ria.ru/20240709/mishustin-1958492358.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз