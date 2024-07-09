https://ria.ru/20240709/mishustin-1958492711.html
Мишустин назвал одну из главных задач ЕАЭС
Мишустин назвал одну из главных задач ЕАЭС - РИА Новости, 09.07.2024
Мишустин назвал одну из главных задач ЕАЭС
Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:11
2024-07-09T14:11
2024-07-09T14:11
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Для расширения выпуска наукоемкой продукции разрабатываем инициативы в рамках Евразийского экономического союза. Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств нашей "пятерки". Без этого невозможно обеспечить рост экономики и социальной сферы", - сказал Мишустин в ходе своего выступления на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".
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экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин назвал одну из главных задач ЕАЭС
Мишустин назвал технологическую независимость одной из главных задач ЕАЭС