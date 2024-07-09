https://ria.ru/20240709/mishustin-1958492071.html

Мишустин оценил экономические успехи Союзного государства

Мишустин оценил экономические успехи Союзного государства - РИА Новости, 09.07.2024

Мишустин оценил экономические успехи Союзного государства

Интеграция в Союзном государстве России и Белоруссии - это пример укрепления связей в экономике, в планах - открытие целого ряда совместных производств, заявил... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:10

2024-07-09T14:10

2024-07-09T18:02

россия

белоруссия

михаил мишустин

владимир путин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Интеграция в Союзном государстве России и Белоруссии - это пример укрепления связей в экономике, в планах - открытие целого ряда совместных производств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил о готовности создавать с заинтересованными государствами полноформатные технологические и промышленные партнерства − на равных. Ключевой приоритет – укрепление связей с дружественными экономиками. И здесь есть яркий пример – значительный прогресс в укреплении интеграции в Союзном государстве − России и Белоруссии", - сказал Мишустин в ходе выступления на главной стратегической сессии "Иннопром-2024". Он напомнил, что взаимный товарооборот России и Белоруссии обновил очередной рекорд. "В планах – открытие целого ряда совместных производств в высокотехнологичных областях", - добавил премьер.

https://ria.ru/20240709/rossija-1958491728.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, михаил мишустин, владимир путин