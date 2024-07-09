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Мишустин оценил экономические успехи Союзного государства - РИА Новости, 09.07.2024
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14:10 09.07.2024 (обновлено: 18:02 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/mishustin-1958492071.html
Мишустин оценил экономические успехи Союзного государства
Мишустин оценил экономические успехи Союзного государства - РИА Новости, 09.07.2024
Мишустин оценил экономические успехи Союзного государства
Интеграция в Союзном государстве России и Белоруссии - это пример укрепления связей в экономике, в планах - открытие целого ряда совместных производств, заявил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:10
2024-07-09T18:02
россия
белоруссия
михаил мишустин
владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Интеграция в Союзном государстве России и Белоруссии - это пример укрепления связей в экономике, в планах - открытие целого ряда совместных производств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил о готовности создавать с заинтересованными государствами полноформатные технологические и промышленные партнерства − на равных. Ключевой приоритет – укрепление связей с дружественными экономиками. И здесь есть яркий пример – значительный прогресс в укреплении интеграции в Союзном государстве − России и Белоруссии", - сказал Мишустин в ходе выступления на главной стратегической сессии "Иннопром-2024". Он напомнил, что взаимный товарооборот России и Белоруссии обновил очередной рекорд. "В планах – открытие целого ряда совместных производств в высокотехнологичных областях", - добавил премьер.
https://ria.ru/20240709/rossija-1958491728.html
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россия, белоруссия, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин оценил экономические успехи Союзного государства

Мишустин назвал интеграцию с Белоруссией примером укрепления связей в экономике

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи на XIV международной промышленной выставке "Иннопром-2024". 9 июля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи на XIV международной промышленной выставке Иннопром-2024. 9 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи на XIV международной промышленной выставке "Иннопром-2024". 9 июля 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Интеграция в Союзном государстве России и Белоруссии - это пример укрепления связей в экономике, в планах - открытие целого ряда совместных производств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил о готовности создавать с заинтересованными государствами полноформатные технологические и промышленные партнерства − на равных. Ключевой приоритет – укрепление связей с дружественными экономиками. И здесь есть яркий пример – значительный прогресс в укреплении интеграции в Союзном государстве − России и Белоруссии", - сказал Мишустин в ходе выступления на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".
Он напомнил, что взаимный товарооборот России и Белоруссии обновил очередной рекорд.
"В планах – открытие целого ряда совместных производств в высокотехнологичных областях", - добавил премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки Иннопром-2024 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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