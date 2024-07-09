Мишустин оценил экономические успехи Союзного государства
Мишустин назвал интеграцию с Белоруссией примером укрепления связей в экономике
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи на XIV международной промышленной выставке "Иннопром-2024". 9 июля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи на XIV международной промышленной выставке "Иннопром-2024". 9 июля 2024
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Интеграция в Союзном государстве России и Белоруссии - это пример укрепления связей в экономике, в планах - открытие целого ряда совместных производств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил о готовности создавать с заинтересованными государствами полноформатные технологические и промышленные партнерства − на равных. Ключевой приоритет – укрепление связей с дружественными экономиками. И здесь есть яркий пример – значительный прогресс в укреплении интеграции в Союзном государстве − России и Белоруссии", - сказал Мишустин в ходе выступления на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".
Он напомнил, что взаимный товарооборот России и Белоруссии обновил очередной рекорд.
"В планах – открытие целого ряда совместных производств в высокотехнологичных областях", - добавил премьер.