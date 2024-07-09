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Мишустин отметил рост российской промышленности - РИА Новости, 09.07.2024
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14:06 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/mishustin-1958490971.html
Мишустин отметил рост российской промышленности
Мишустин отметил рост российской промышленности - РИА Новости, 09.07.2024
Мишустин отметил рост российской промышленности
Промышленные отрасли РФ демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:06
2024-07-09T14:06
экономика
россия
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Промышленные отрасли РФ демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Отечественная промышленность не просто выстояла, удержав свои позиции. Отрасли – вопреки всем прогнозам наших оппонентов – демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний", - сказал он, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024". Мишустин отметил, что по итогам прошлого года обрабатывающий сектор прибавил 7,5%, а за первые пять месяцев текущего – около 9%. При этом положительный тренд отмечается практически по всем направлениям, уточнил он.
https://ria.ru/20240709/mishustin-1958490803.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин отметил рост российской промышленности

Мишустин: промышленность растет и занимает ниши ушедших западных компаний

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Промышленные отрасли РФ демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Отечественная промышленность не просто выстояла, удержав свои позиции. Отрасли – вопреки всем прогнозам наших оппонентов – демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний", - сказал он, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".
Мишустин отметил, что по итогам прошлого года обрабатывающий сектор прибавил 7,5%, а за первые пять месяцев текущего – около 9%. При этом положительный тренд отмечается практически по всем направлениям, уточнил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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