https://ria.ru/20240709/mishustin-1958490971.html
Мишустин отметил рост российской промышленности
Мишустин отметил рост российской промышленности - РИА Новости, 09.07.2024
Мишустин отметил рост российской промышленности
Промышленные отрасли РФ демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:06
2024-07-09T14:06
2024-07-09T14:06
экономика
россия
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Промышленные отрасли РФ демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Отечественная промышленность не просто выстояла, удержав свои позиции. Отрасли – вопреки всем прогнозам наших оппонентов – демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний", - сказал он, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024". Мишустин отметил, что по итогам прошлого года обрабатывающий сектор прибавил 7,5%, а за первые пять месяцев текущего – около 9%. При этом положительный тренд отмечается практически по всем направлениям, уточнил он.
https://ria.ru/20240709/mishustin-1958490803.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин отметил рост российской промышленности
Мишустин: промышленность растет и занимает ниши ушедших западных компаний
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Промышленные отрасли РФ демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Отечественная промышленность не просто выстояла, удержав свои позиции. Отрасли – вопреки всем прогнозам наших оппонентов – демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний", - сказал он, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".
Мишустин отметил, что по итогам прошлого года обрабатывающий сектор прибавил 7,5%, а за первые пять месяцев текущего – около 9%. При этом положительный тренд отмечается практически по всем направлениям, уточнил он.