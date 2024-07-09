https://ria.ru/20240709/mishustin-1958490971.html

Мишустин отметил рост российской промышленности

Мишустин отметил рост российской промышленности - РИА Новости, 09.07.2024

Мишустин отметил рост российской промышленности

Промышленные отрасли РФ демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:06

2024-07-09T14:06

2024-07-09T14:06

экономика

россия

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Промышленные отрасли РФ демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Отечественная промышленность не просто выстояла, удержав свои позиции. Отрасли – вопреки всем прогнозам наших оппонентов – демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний", - сказал он, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024". Мишустин отметил, что по итогам прошлого года обрабатывающий сектор прибавил 7,5%, а за первые пять месяцев текущего – около 9%. При этом положительный тренд отмечается практически по всем направлениям, уточнил он.

https://ria.ru/20240709/mishustin-1958490803.html

россия

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экономика, россия, михаил мишустин