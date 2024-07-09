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Мишустин рассказал о механизме финансирования промпроектов ЕАЭС - РИА Новости, 09.07.2024
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14:05 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/mishustin-1958490803.html
Мишустин рассказал о механизме финансирования промпроектов ЕАЭС
Мишустин рассказал о механизме финансирования промпроектов ЕАЭС - РИА Новости, 09.07.2024
Мишустин рассказал о механизме финансирования промпроектов ЕАЭС
Механизм финансирования промышленных проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет развиваться и получит дополнительные средства, если докажет свою... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:05
2024-07-09T14:05
экономика
технологии
россия
екатеринбург
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Механизм финансирования промышленных проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет развиваться и получит дополнительные средства, если докажет свою эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер во вторник посетил международную промышленную выставку "Иннопром-2024" в Екатеринбурге. Выступая на главной стратегической сессии выставки, он напомнил, что в ходе российского председательства в ЕАЭС в прошлом году был утвержден механизм финансирования новых проектов в приоритетных отраслях. "В течение первых пяти лет реализация такой программы будет идти в тестовом, пилотном режиме. И если ее механизм докажет свою эффективность, то получит дальнейшее развитие, в том числе дополнительное финансирование. Так мы договорились. Это позволит нашим предприятиям выпускать востребованную продукцию, конкурентоспособную на союзном рынке", - заявил Мишустин. Он добавил, что страны уже приступили к отбору заявок в рамках нового механизма, на их выполнение будет направлено порядка 1,8 миллиарда рублей из бюджета ЕАЭС. "Средства пойдут на субсидирование процентной ставки по кредитам на развитие промышленных предприятий. В качестве основных направлений определены критически важные секторы, прежде всего автопром, авиа- и машиностроение, металлургия, радио- и микроэлектроника, химическая и легкая промышленность, а также производство строительных материалов", - отметил глава кабмина.
https://ria.ru/20240709/rossija-1958490336.html
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экономика, технологии, россия, екатеринбург, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Технологии, Россия, Екатеринбург, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин рассказал о механизме финансирования промпроектов ЕАЭС

Мишустин: промпроекты ЕАЭС получат допсредства, если докажут свою эффективность

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Механизм финансирования промышленных проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет развиваться и получит дополнительные средства, если докажет свою эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер во вторник посетил международную промышленную выставку "Иннопром-2024" в Екатеринбурге. Выступая на главной стратегической сессии выставки, он напомнил, что в ходе российского председательства в ЕАЭС в прошлом году был утвержден механизм финансирования новых проектов в приоритетных отраслях.
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"В течение первых пяти лет реализация такой программы будет идти в тестовом, пилотном режиме. И если ее механизм докажет свою эффективность, то получит дальнейшее развитие, в том числе дополнительное финансирование. Так мы договорились. Это позволит нашим предприятиям выпускать востребованную продукцию, конкурентоспособную на союзном рынке", - заявил Мишустин.
Он добавил, что страны уже приступили к отбору заявок в рамках нового механизма, на их выполнение будет направлено порядка 1,8 миллиарда рублей из бюджета ЕАЭС.
"Средства пойдут на субсидирование процентной ставки по кредитам на развитие промышленных предприятий. В качестве основных направлений определены критически важные секторы, прежде всего автопром, авиа- и машиностроение, металлургия, радио- и микроэлектроника, химическая и легкая промышленность, а также производство строительных материалов", - отметил глава кабмина.
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ЭкономикаТехнологииРоссияЕкатеринбургМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
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