https://ria.ru/20240709/mishustin-1958490803.html

Мишустин рассказал о механизме финансирования промпроектов ЕАЭС

Мишустин рассказал о механизме финансирования промпроектов ЕАЭС - РИА Новости, 09.07.2024

Мишустин рассказал о механизме финансирования промпроектов ЕАЭС

Механизм финансирования промышленных проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет развиваться и получит дополнительные средства, если докажет свою... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:05

2024-07-09T14:05

2024-07-09T14:05

экономика

технологии

россия

екатеринбург

михаил мишустин

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957452186_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_2f5c278264e8215d7cabf2f0dbd62f3c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Механизм финансирования промышленных проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет развиваться и получит дополнительные средства, если докажет свою эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер во вторник посетил международную промышленную выставку "Иннопром-2024" в Екатеринбурге. Выступая на главной стратегической сессии выставки, он напомнил, что в ходе российского председательства в ЕАЭС в прошлом году был утвержден механизм финансирования новых проектов в приоритетных отраслях. "В течение первых пяти лет реализация такой программы будет идти в тестовом, пилотном режиме. И если ее механизм докажет свою эффективность, то получит дальнейшее развитие, в том числе дополнительное финансирование. Так мы договорились. Это позволит нашим предприятиям выпускать востребованную продукцию, конкурентоспособную на союзном рынке", - заявил Мишустин. Он добавил, что страны уже приступили к отбору заявок в рамках нового механизма, на их выполнение будет направлено порядка 1,8 миллиарда рублей из бюджета ЕАЭС. "Средства пойдут на субсидирование процентной ставки по кредитам на развитие промышленных предприятий. В качестве основных направлений определены критически важные секторы, прежде всего автопром, авиа- и машиностроение, металлургия, радио- и микроэлектроника, химическая и легкая промышленность, а также производство строительных материалов", - отметил глава кабмина.

https://ria.ru/20240709/rossija-1958490336.html

https://ria.ru/20240603/mishustin-1950254821.html

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, екатеринбург, михаил мишустин, евразийский экономический союз