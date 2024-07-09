https://ria.ru/20240709/minoborony-1958407075.html

Над пятью регионами России за ночь уничтожили 38 украинских БПЛА

Над пятью регионами России за ночь уничтожили 38 украинских БПЛА - РИА Новости, 09.07.2024

Над пятью регионами России за ночь уничтожили 38 украинских БПЛА

Российские системы ПВО минувшей ночью сбили 38 украинских беспилотников над пятью областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T07:21

2024-07-09T07:21

2024-07-09T10:23

специальная военная операция на украине

россия

астраханская область

белгородская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские системы ПВО минувшей ночью сбили 38 украинских беспилотников над пятью областями, сообщили в Минобороны."Уничтожены и перехвачены три БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 БПЛА над территорией Ростовской области и пять БПЛА над территорией Астраханской области", — отметили в ведомстве.Украинские военные использовали беспилотники самолетного типа. Их сбили дежурные средства ПВО.Как уточнял губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ВСУ устроили попытку массированной атаки объектов на севере региона. Удар успешно отразили, никто не пострадал.При этом в аэропорте Астрахани ограничили прилеты и вылеты.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи дронов. Военные отражают удары противника.

https://ria.ru/20240709/front-1958268807.html

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958405394.html

россия

астраханская область

белгородская область

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россия, астраханская область, белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)