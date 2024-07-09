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Над пятью регионами России за ночь уничтожили 38 украинских БПЛА
Над пятью регионами России за ночь уничтожили 38 украинских БПЛА - РИА Новости, 09.07.2024
Над пятью регионами России за ночь уничтожили 38 украинских БПЛА
Российские системы ПВО минувшей ночью сбили 38 украинских беспилотников над пятью областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T07:21
2024-07-09T07:21
2024-07-09T10:23
специальная военная операция на украине
россия
астраханская область
белгородская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские системы ПВО минувшей ночью сбили 38 украинских беспилотников над пятью областями, сообщили в Минобороны."Уничтожены и перехвачены три БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 БПЛА над территорией Ростовской области и пять БПЛА над территорией Астраханской области", — отметили в ведомстве.Украинские военные использовали беспилотники самолетного типа. Их сбили дежурные средства ПВО.Как уточнял губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ВСУ устроили попытку массированной атаки объектов на севере региона. Удар успешно отразили, никто не пострадал.При этом в аэропорте Астрахани ограничили прилеты и вылеты.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи дронов. Военные отражают удары противника.
https://ria.ru/20240709/front-1958268807.html
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россия, астраханская область, белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Астраханская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над пятью регионами России за ночь уничтожили 38 украинских БПЛА
Минобороны: ПВО сбила над пятью регионами РФ 38 БПЛА ВСУ