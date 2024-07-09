https://ria.ru/20240709/minjust-1958642317.html

Минюст Украины подал иск о национализации активов Медведчука

Минюст Украины подал иск о национализации активов Медведчука - РИА Новости, 09.07.2024

Минюст Украины подал иск о национализации активов Медведчука

Минюст Украины подал иск в суд о национализации активов бывшего лидера запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и его жены, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T23:45

2024-07-09T23:45

2024-07-09T23:45

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минюст Украины подал иск в суд о национализации активов бывшего лидера запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и его жены, сообщили в офисе генпрокурора. "Минюст подал иск о национализации активов экс-лидера запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь" и его супруги… Речь идет о взыскании в доход государства принадлежащего им многочисленного движимого имущества. В частности, 24 автомобилей, самолета "Gulfstream G650", вертолета "Bell-427", более 20 объектов недвижимого имущества, корпоративных прав 22 юридических лиц - облэнерго, телеканалов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. В ведомстве утверждают, что экс-лидер партии и его жена якобы находятся в личных дружеских связях с президентом РФ Владимиром Путиным. Имен в офисе генпрокурора не называют. Но речь скорее всего идет о бывшем лидере запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателе совета движения "Другая Украина" Викторе Медведчуке и его жене Оксане Марченко. Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили украинского гражданства, а в январе 2023 года верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной в 2022 году. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20240705/zelenskij-1957623659.html

https://ria.ru/20240709/ssha-1958638251.html

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в мире, украина, россия, виктор медведчук, владимир путин, оксана марченко, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины