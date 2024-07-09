https://ria.ru/20240709/minjust-1958625695.html

Минюст США: уничтожена "ферма ботов", делавшая контент в интересах России

Минюст США: уничтожена "ферма ботов", делавшая контент в интересах России - РИА Новости, 09.07.2024

Минюст США: уничтожена "ферма ботов", делавшая контент в интересах России

Министерство юстиции США заявило во вторник, что выявило и уничтожило "ферму ботов", которая якобы публиковала в интернете контент в интересах российского... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T21:45

2024-07-09T21:45

2024-07-09T21:46

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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Министерство юстиции США заявило во вторник, что выявило и уничтожило "ферму ботов", которая якобы публиковала в интернете контент в интересах российского правительства. Согласно заявлению минюста, в общей сложности в данной схеме было задействовано два доменных имени и 968 фиктивных учетных записей в социальных сетях, часть из которых имитировала реальных пользователей из США. "Бот-ферма использовала элементы искусственного интеллекта для создания фиктивных пользователей в социальных сетях, зачастую якобы принадлежащих частным лицам в США, которые операторы впоследствии использовали для продвижения сообщений в интересах целей российского правительства", – говорится в заявлении американского ведомства. Как заявил по данному поводу глава минюста США Меррик Гарланд, своими действиями США и их партнерам в Европе "удалось сорвать поддерживаемую правительством РФ пропагандистскую кампанию с использованием искусственного интеллекта" в целях распространения дезинформации в США и других странах. "По мере того, как власти РФ продолжают вести войну на Украине и угрожать демократиям по всему миру, минюст продолжит использовать все законные полномочия для противодействия российской агрессии и защиты американского народа", - указал американский министр, чьи слова также приводятся в заявлении минюста США. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными.

https://ria.ru/20240709/zakharova-1958610522.html

https://ria.ru/20231109/obvineniya-1908304763.html

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в мире, технологии, сша, россия, европа