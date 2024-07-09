https://ria.ru/20240709/mid-1958469773.html
МИД Китая призвал стороны украинского конфликта проявлять сдержанность
МИД Китая призвал стороны украинского конфликта проявлять сдержанность - РИА Новости, 09.07.2024
МИД Китая призвал стороны украинского конфликта проявлять сдержанность
Стороны украинского конфликта должны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к эскалации, заявил на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:53
2024-07-09T12:53
2024-07-09T12:53
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ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Стороны украинского конфликта должны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к эскалации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя удары по Киеву. Минобороны РФ ранее сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. "Все соответствующие стороны должны с ответственностью способствовать деэскалации, создавать условия для скорейшего прекращения огня и политического разрешения кризиса", - сказал Линь Цзянь. Он отметил, что шесть консенсусов по Украине, достигнутых Бразилией и Китаем, получили активный отклик от более чем ста стран. "В том числе первый из консенсусов призывает соответствующие стороны соблюдать три принципа деэскалации - не расширять поле боя, не обострять боевые действия, не совершать провокаций. Все стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - сказал дипломат.
https://ria.ru/20240709/nato-1958439198.html
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в мире, киев, китай, россия
В мире, Киев, Китай, Россия
МИД Китая призвал стороны украинского конфликта проявлять сдержанность
МИД Китая призвал стороны конфликта на Украине избегать эскалации
ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Стороны украинского конфликта должны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к эскалации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя удары по Киеву.
Минобороны РФ
ранее сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине
не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
"Все соответствующие стороны должны с ответственностью способствовать деэскалации, создавать условия для скорейшего прекращения огня и политического разрешения кризиса", - сказал Линь Цзянь.
Он отметил, что шесть консенсусов по Украине, достигнутых Бразилией
и Китаем, получили активный отклик от более чем ста стран.
"В том числе первый из консенсусов призывает соответствующие стороны соблюдать три принципа деэскалации - не расширять поле боя, не обострять боевые действия, не совершать провокаций. Все стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - сказал дипломат.