https://ria.ru/20240709/mid-1958469773.html

МИД Китая призвал стороны украинского конфликта проявлять сдержанность

МИД Китая призвал стороны украинского конфликта проявлять сдержанность - РИА Новости, 09.07.2024

МИД Китая призвал стороны украинского конфликта проявлять сдержанность

Стороны украинского конфликта должны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к эскалации, заявил на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:53

2024-07-09T12:53

2024-07-09T12:53

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ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Стороны украинского конфликта должны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к эскалации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя удары по Киеву. Минобороны РФ ранее сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. "Все соответствующие стороны должны с ответственностью способствовать деэскалации, создавать условия для скорейшего прекращения огня и политического разрешения кризиса", - сказал Линь Цзянь. Он отметил, что шесть консенсусов по Украине, достигнутых Бразилией и Китаем, получили активный отклик от более чем ста стран. "В том числе первый из консенсусов призывает соответствующие стороны соблюдать три принципа деэскалации - не расширять поле боя, не обострять боевые действия, не совершать провокаций. Все стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20240709/nato-1958439198.html

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