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Киев использует гражданские предприятия в военных целях, заявили в МИД - РИА Новости, 09.07.2024
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11:49 09.07.2024 (обновлено: 13:49 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/mid-1958453422.html
Киев использует гражданские предприятия в военных целях, заявили в МИД
Киев использует гражданские предприятия в военных целях, заявили в МИД - РИА Новости, 09.07.2024
Киев использует гражданские предприятия в военных целях, заявили в МИД
Попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:49
2024-07-09T13:49
в мире
киев
россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Попытки режима Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишний раз подтверждают его бесчеловечную нацистскую сущность. Ради сохранения власти киевский режим готов на любые преступления. Ему безразличны судьбы и жизни сограждан, в том числе детей", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она напомнила, что российские Вооруженные силы 8 июля в ответ на попытки украинской армии ударить по предприятиям хозяйственного комплекса России нанесли удар высокоточным оружием по военным объектам на Украине, таким как заводы "Артем", "Антонов" и конструкторское бюро "Луч" в Киеве; предприятия "Днепр" и "Южмаш" в Днепропетровске; завод тяжелого машиностроения в Краматорске; склады западной ВиВТ на металлургическом комбинате "Арсилор Миттал" в Кривом Роге и ряд других объектов. Она отметила, что все цели были поражены."Вновь, как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на это раз. Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного ЗРК "NASAMS" угодила в строение на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве", - добавила Захарова.После этого, отметила она, на Банковой начали обвинять Россию в убийстве детей, но там не упомянули, что по соседству с пострадавшей клиникой стоит завод "Артем", а рядом - комплекс зданий минобороны Украины и склады ВСУ."Разумеется, никто не сказал и о том, что бандеровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом". Киевская хунта давно использует сугубо гражданские предприятия в военных целях, превращая их либо в цеха по сбору и ремонту военной техники, либо в складские помещения для хранения западных ВиВТ", - добавила Захарова.Она заключила, что все это является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает задействование гражданских объектов в военных целях.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
https://ria.ru/20240708/nato-1958342957.html
https://ria.ru/20240709/peskov-1958436544.html
https://ria.ru/20240709/naemniki-1958401359.html
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в мире, киев, россия
В мире, Киев, Россия
Киев использует гражданские предприятия в военных целях, заявили в МИД

Захарова назвала попадание ракеты NASAMS в больницу в Киеве доказанным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Попытки режима Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишний раз подтверждают его бесчеловечную нацистскую сущность. Ради сохранения власти киевский режим готов на любые преступления. Ему безразличны судьбы и жизни сограждан, в том числе детей", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
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Она напомнила, что российские Вооруженные силы 8 июля в ответ на попытки украинской армии ударить по предприятиям хозяйственного комплекса России нанесли удар высокоточным оружием по военным объектам на Украине, таким как заводы "Артем", "Антонов" и конструкторское бюро "Луч" в Киеве; предприятия "Днепр" и "Южмаш" в Днепропетровске; завод тяжелого машиностроения в Краматорске; склады западной ВиВТ на металлургическом комбинате "Арсилор Миттал" в Кривом Роге и ряд других объектов. Она отметила, что все цели были поражены.
"Вновь, как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на это раз. Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного ЗРК "NASAMS" угодила в строение на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве", - добавила Захарова.
После этого, отметила она, на Банковой начали обвинять Россию в убийстве детей, но там не упомянули, что по соседству с пострадавшей клиникой стоит завод "Артем", а рядом - комплекс зданий минобороны Украины и склады ВСУ.
"Разумеется, никто не сказал и о том, что бандеровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом". Киевская хунта давно использует сугубо гражданские предприятия в военных целях, превращая их либо в цеха по сбору и ремонту военной техники, либо в складские помещения для хранения западных ВиВТ", - добавила Захарова.
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Песков прокомментировал падение ракеты ВСУ на киевскую больницу
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Она заключила, что все это является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает задействование гражданских объектов в военных целях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
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