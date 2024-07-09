https://ria.ru/20240709/mid-1958453422.html

Киев использует гражданские предприятия в военных целях, заявили в МИД

Киев использует гражданские предприятия в военных целях, заявили в МИД - РИА Новости, 09.07.2024

Киев использует гражданские предприятия в военных целях, заявили в МИД

Попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:49

2024-07-09T11:49

2024-07-09T13:49

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Попытки режима Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишний раз подтверждают его бесчеловечную нацистскую сущность. Ради сохранения власти киевский режим готов на любые преступления. Ему безразличны судьбы и жизни сограждан, в том числе детей", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она напомнила, что российские Вооруженные силы 8 июля в ответ на попытки украинской армии ударить по предприятиям хозяйственного комплекса России нанесли удар высокоточным оружием по военным объектам на Украине, таким как заводы "Артем", "Антонов" и конструкторское бюро "Луч" в Киеве; предприятия "Днепр" и "Южмаш" в Днепропетровске; завод тяжелого машиностроения в Краматорске; склады западной ВиВТ на металлургическом комбинате "Арсилор Миттал" в Кривом Роге и ряд других объектов. Она отметила, что все цели были поражены."Вновь, как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на это раз. Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного ЗРК "NASAMS" угодила в строение на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве", - добавила Захарова.После этого, отметила она, на Банковой начали обвинять Россию в убийстве детей, но там не упомянули, что по соседству с пострадавшей клиникой стоит завод "Артем", а рядом - комплекс зданий минобороны Украины и склады ВСУ."Разумеется, никто не сказал и о том, что бандеровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом". Киевская хунта давно использует сугубо гражданские предприятия в военных целях, превращая их либо в цеха по сбору и ремонту военной техники, либо в складские помещения для хранения западных ВиВТ", - добавила Захарова.Она заключила, что все это является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает задействование гражданских объектов в военных целях.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.

https://ria.ru/20240708/nato-1958342957.html

https://ria.ru/20240709/peskov-1958436544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, россия