Рейтинг@Mail.ru
В московском метро начали тестировать шеринг зонтов - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/metro-1958451705.html
В московском метро начали тестировать шеринг зонтов
В московском метро начали тестировать шеринг зонтов - РИА Новости, 09.07.2024
В московском метро начали тестировать шеринг зонтов
Шеринг зонтов ЗонтБери начали тестировать в метро Москвы, сервис заработает с 10 июля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:41
2024-07-09T11:41
общество
технологии
москва
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450561_0:94:2730:1631_1920x0_80_0_0_acdd9495aed3a9615fbd7b4375c26a18.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Шеринг зонтов ЗонтБери начали тестировать в метро Москвы, сервис заработает с 10 июля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мы начинаем тестировать новый сервис ЗонтБери. Это автомат по выдаче зонтов в аренду. Идею сервиса придумали сотрудники Московского транспорта на одной из встреч "Стартап-студии". Это командный интенсив, где мы разрабатываем новые услуги в области транспорта и умного города", - говорится в сообщении. Отмечается, что шеринг зонтов можно уже найти на станциях метро "ФизТех", "Яхромская", "Лианозово". Сам сервис заработает с 10 июля. На крышке аппарата пассажиры смогут найти QR-код, перейдя по которому, они смогут ознакомиться с тарифами аренды. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Транспортные инновации Москвы", при наличии спроса на новый сервис планируется увеличить количество аппаратов и разместить их на других линиях Московского метрополитена. "Аренда зонтика на этапе пилотного тестирования обойдется в 250 рублей на сутки. Также есть часовой тариф - 50 рублей и поминутный тариф - 10 рублей. При этом при аренде единовременно списывается залог в размере 500 рублей, который возвращается при сдаче зонта. Вернуть зонт можно в любой из доступных аппаратов", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240121/metropoliten-1922585781.html
https://ria.ru/20240620/metro-1954204644.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450561_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5f1a9050cbd372ac02def1425b035606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, москва, московский метрополитен
Общество, Технологии, Москва, Московский метрополитен
В московском метро начали тестировать шеринг зонтов

Шеринг зонтов ЗонтБери начали тестировать в московском метро

© АГН "Москва" / Мобильный репортерСервис проката зонтов – зонтшеринг – в столичном метро
Сервис проката зонтов – зонтшеринг – в столичном метро - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Сервис проката зонтов – зонтшеринг – в столичном метро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Шеринг зонтов ЗонтБери начали тестировать в метро Москвы, сервис заработает с 10 июля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Мы начинаем тестировать новый сервис ЗонтБери. Это автомат по выдаче зонтов в аренду. Идею сервиса придумали сотрудники Московского транспорта на одной из встреч "Стартап-студии". Это командный интенсив, где мы разрабатываем новые услуги в области транспорта и умного города", - говорится в сообщении.
Станция московского метрополитена Достоевская в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Москвичи смогут попросить об изменении температуры в метро
21 января, 10:46
Отмечается, что шеринг зонтов можно уже найти на станциях метро "ФизТех", "Яхромская", "Лианозово". Сам сервис заработает с 10 июля. На крышке аппарата пассажиры смогут найти QR-код, перейдя по которому, они смогут ознакомиться с тарифами аренды.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Транспортные инновации Москвы", при наличии спроса на новый сервис планируется увеличить количество аппаратов и разместить их на других линиях Московского метрополитена.
"Аренда зонтика на этапе пилотного тестирования обойдется в 250 рублей на сутки. Также есть часовой тариф - 50 рублей и поминутный тариф - 10 рублей. При этом при аренде единовременно списывается залог в размере 500 рублей, который возвращается при сдаче зонта. Вернуть зонт можно в любой из доступных аппаратов", - добавили в пресс-службе.
Пассажир московского метро проверяет счет электронного кошелька транспортной карты Тройка - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Из московского метро уберут желтые информационные терминалы
20 июня, 12:31
 
ОбществоТехнологииМоскваМосковский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала