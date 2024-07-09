https://ria.ru/20240709/metro-1958451705.html

В московском метро начали тестировать шеринг зонтов

В московском метро начали тестировать шеринг зонтов - РИА Новости, 09.07.2024

В московском метро начали тестировать шеринг зонтов

Шеринг зонтов ЗонтБери начали тестировать в метро Москвы, сервис заработает с 10 июля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:41

2024-07-09T11:41

2024-07-09T11:41

общество

технологии

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Шеринг зонтов ЗонтБери начали тестировать в метро Москвы, сервис заработает с 10 июля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мы начинаем тестировать новый сервис ЗонтБери. Это автомат по выдаче зонтов в аренду. Идею сервиса придумали сотрудники Московского транспорта на одной из встреч "Стартап-студии". Это командный интенсив, где мы разрабатываем новые услуги в области транспорта и умного города", - говорится в сообщении. Отмечается, что шеринг зонтов можно уже найти на станциях метро "ФизТех", "Яхромская", "Лианозово". Сам сервис заработает с 10 июля. На крышке аппарата пассажиры смогут найти QR-код, перейдя по которому, они смогут ознакомиться с тарифами аренды. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Транспортные инновации Москвы", при наличии спроса на новый сервис планируется увеличить количество аппаратов и разместить их на других линиях Московского метрополитена. "Аренда зонтика на этапе пилотного тестирования обойдется в 250 рублей на сутки. Также есть часовой тариф - 50 рублей и поминутный тариф - 10 рублей. При этом при аренде единовременно списывается залог в размере 500 рублей, который возвращается при сдаче зонта. Вернуть зонт можно в любой из доступных аппаратов", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240121/metropoliten-1922585781.html

https://ria.ru/20240620/metro-1954204644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, москва, московский метрополитен