https://ria.ru/20240709/mchs-1958498733.html

В МЧС предложили наказывать сапсерферов, мешающих работе спасателей

В МЧС предложили наказывать сапсерферов, мешающих работе спасателей - РИА Новости, 09.07.2024

В МЧС предложили наказывать сапсерферов, мешающих работе спасателей

Сапсерферов, мешающих работе спасателей, было бы неплохо привлекать к административной ответственности, заявил старший госинспектор центра по маломерным судам... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:27

2024-07-09T14:27

2024-07-09T14:27

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сапсерферов, мешающих работе спасателей, было бы неплохо привлекать к административной ответственности, заявил старший госинспектор центра по маломерным судам главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров. "Они как гребное судно... не уверен, что еще классифицировали как гребное судно, я думаю, в скором времени будет... По слухам, ни за что не ручаюсь, в скором времени введут федеральный закон по сапборду, и, соответственно, можно будет уже административно как-то людей наказывать... Надеюсь, что скоро введут административное правонарушение... Не из-за того, что нам хочется штрафовать, просто люди по-другому не понимают", - сказал Кажуров на брифинге "Жара и трагедии на воде. Как обезопасить себя и детей", который транслировала НСН. Он отметил, что по статистике в акватории становится больше тех, кто пользуется сапбордами. По словам Кажурова, из-за них часто невозможно проплыть на лодке. "К сожалению, те люди, которые дают сапборды в аренду, не инструктируют... Нельзя ходить, вы мешаете тем же самым спасателям быстро прийти на помощь на воде", - подчеркнул старший госинспектор. Кажуров добавил, что спасатели просят инструкторов по сапбордам обязательно инструктировать людей, пользоваться спасательными жилетами.

https://ria.ru/20240708/rossija-1958229592.html

https://ria.ru/20240625/sapserfery-1955331903.html

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россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)