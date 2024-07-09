Рейтинг@Mail.ru
В МЧС предложили наказывать сапсерферов, мешающих работе спасателей - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/mchs-1958498733.html
В МЧС предложили наказывать сапсерферов, мешающих работе спасателей
В МЧС предложили наказывать сапсерферов, мешающих работе спасателей - РИА Новости, 09.07.2024
В МЧС предложили наказывать сапсерферов, мешающих работе спасателей
Сапсерферов, мешающих работе спасателей, было бы неплохо привлекать к административной ответственности, заявил старший госинспектор центра по маломерным судам... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:27
2024-07-09T14:27
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572710592_0:69:3077:1800_1920x0_80_0_0_8636b81b70a2407fe43a0e4ee7432d4b.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сапсерферов, мешающих работе спасателей, было бы неплохо привлекать к административной ответственности, заявил старший госинспектор центра по маломерным судам главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров. "Они как гребное судно... не уверен, что еще классифицировали как гребное судно, я думаю, в скором времени будет... По слухам, ни за что не ручаюсь, в скором времени введут федеральный закон по сапборду, и, соответственно, можно будет уже административно как-то людей наказывать... Надеюсь, что скоро введут административное правонарушение... Не из-за того, что нам хочется штрафовать, просто люди по-другому не понимают", - сказал Кажуров на брифинге "Жара и трагедии на воде. Как обезопасить себя и детей", который транслировала НСН. Он отметил, что по статистике в акватории становится больше тех, кто пользуется сапбордами. По словам Кажурова, из-за них часто невозможно проплыть на лодке. "К сожалению, те люди, которые дают сапборды в аренду, не инструктируют... Нельзя ходить, вы мешаете тем же самым спасателям быстро прийти на помощь на воде", - подчеркнул старший госинспектор. Кажуров добавил, что спасатели просят инструкторов по сапбордам обязательно инструктировать людей, пользоваться спасательными жилетами.
https://ria.ru/20240708/rossija-1958229592.html
https://ria.ru/20240625/sapserfery-1955331903.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572710592_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_86441781b203b93b60a64b0eac8aef55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС предложили наказывать сапсерферов, мешающих работе спасателей

В МЧС предложили штрафовать сапсерферов, мешающих работе спасателей

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже "Чайка" в Адлерском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Чайка в Адлерском районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на пляже "Чайка" в Адлерском районе города Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сапсерферов, мешающих работе спасателей, было бы неплохо привлекать к административной ответственности, заявил старший госинспектор центра по маломерным судам главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров.
«
"Они как гребное судно... не уверен, что еще классифицировали как гребное судно, я думаю, в скором времени будет... По слухам, ни за что не ручаюсь, в скором времени введут федеральный закон по сапборду, и, соответственно, можно будет уже административно как-то людей наказывать... Надеюсь, что скоро введут административное правонарушение... Не из-за того, что нам хочется штрафовать, просто люди по-другому не понимают", - сказал Кажуров на брифинге "Жара и трагедии на воде. Как обезопасить себя и детей", который транслировала НСН.
Аэролодки на воздушной подушке МЧС - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
МЧС поделилось статистикой о погибших на воде с начала года
8 июля, 14:25
Он отметил, что по статистике в акватории становится больше тех, кто пользуется сапбордами. По словам Кажурова, из-за них часто невозможно проплыть на лодке. "К сожалению, те люди, которые дают сапборды в аренду, не инструктируют... Нельзя ходить, вы мешаете тем же самым спасателям быстро прийти на помощь на воде", - подчеркнул старший госинспектор.
Кажуров добавил, что спасатели просят инструкторов по сапбордам обязательно инструктировать людей, пользоваться спасательными жилетами.
Оказание помощи сапсерферам на бордах в акватории Финского залива Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Финском заливе полицейские спасли пятерых сапсерферов
25 июня, 14:15
 
РоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала