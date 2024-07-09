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Маск призвал сделать обязательным очное голосование на выборах - РИА Новости, 09.07.2024
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13:13 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/mask-1958476751.html
Маск призвал сделать обязательным очное голосование на выборах
Маск призвал сделать обязательным очное голосование на выборах - РИА Новости, 09.07.2024
Маск призвал сделать обязательным очное голосование на выборах
Американский предприниматель Илон Маск считает, что нужно сделать обязательным очное голосование на выборах и использование бумажных избирательных бюллетеней в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:13
2024-07-09T13:13
в мире
сша
илон маск
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джо байден
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что нужно сделать обязательным очное голосование на выборах и использование бумажных избирательных бюллетеней в США, так как пересылка чего-либо по электронной почте сопряжена с большими рисками, об этом он написал на своей странице в соцсети X. "Электронные машины для голосования и все, что посылается по почте, очень рискованны. Мы должны сделать обязательными бумажные бюллетени и очное голосование", - написал Маск, комментируя публикации в газете Times и на новостных сайтах GeekWire и Wired, где говорится об уязвимостях для вредоносных программ и разных видов внешнего вмешательства в американских машинах для голосования. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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в мире, сша, илон маск, выборы президента сша — 2024, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Выборы президента США — 2024, Джо Байден, Дональд Трамп
Маск призвал сделать обязательным очное голосование на выборах

Маск: нужно сделать обязательными бюллетени и очное голосование на выборах

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что нужно сделать обязательным очное голосование на выборах и использование бумажных избирательных бюллетеней в США, так как пересылка чего-либо по электронной почте сопряжена с большими рисками, об этом он написал на своей странице в соцсети X.
"Электронные машины для голосования и все, что посылается по почте, очень рискованны. Мы должны сделать обязательными бумажные бюллетени и очное голосование", - написал Маск, комментируя публикации в газете Times и на новостных сайтах GeekWire и Wired, где говорится об уязвимостях для вредоносных программ и разных видов внешнего вмешательства в американских машинах для голосования.
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