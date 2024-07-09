https://ria.ru/20240709/malayziya-1958491349.html

Малайзия скоро станет страной-партнером БРИКС, заявил премьер

Малайзия скоро станет страной-партнером БРИКС, заявил премьер - РИА Новости, 09.07.2024

Малайзия скоро станет страной-партнером БРИКС, заявил премьер

Малайзия скоро может войти в БРИКС в качестве страны-партнера, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, его слова приводит малайзийская газета Malay Mail. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:07

2024-07-09T14:07

2024-07-09T14:36

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ДЖАКАРТА, 9 июл — РИА Новости. Малайзия скоро может войти в БРИКС в качестве страны-партнера, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, его слова приводит малайзийская газета Malay Mail. "Процесс подачи заявки на вступление в блок может занять некоторое время, но Малайзия, скорее всего, скоро будет принята в качестве страны-партнера", — сказал он, выступая в парламенте страны.Ибрагим отметил, что такие страны — члены БРИКС, как Китай и Россия, "близки" Малайзии с точки зрения торговли и сотрудничества. "Наше решение состоит в том, чтобы не вмешиваться во внутриполитические дела каждой страны", — добавил премьер.В июне малайзийский премьер объявил, что страна скоро начнет официальные процедуры по вступлению в БРИКС.

https://ria.ru/20240707/briks-1957990450.html

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в мире, малайзия, брикс