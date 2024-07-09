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Малайзия скоро станет страной-партнером БРИКС, заявил премьер
Малайзия скоро станет страной-партнером БРИКС, заявил премьер - РИА Новости, 09.07.2024
Малайзия скоро станет страной-партнером БРИКС, заявил премьер
Малайзия скоро может войти в БРИКС в качестве страны-партнера, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, его слова приводит малайзийская газета Malay Mail. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:07
2024-07-09T14:07
2024-07-09T14:36
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ДЖАКАРТА, 9 июл — РИА Новости. Малайзия скоро может войти в БРИКС в качестве страны-партнера, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, его слова приводит малайзийская газета Malay Mail. "Процесс подачи заявки на вступление в блок может занять некоторое время, но Малайзия, скорее всего, скоро будет принята в качестве страны-партнера", — сказал он, выступая в парламенте страны.Ибрагим отметил, что такие страны — члены БРИКС, как Китай и Россия, "близки" Малайзии с точки зрения торговли и сотрудничества. "Наше решение состоит в том, чтобы не вмешиваться во внутриполитические дела каждой страны", — добавил премьер.В июне малайзийский премьер объявил, что страна скоро начнет официальные процедуры по вступлению в БРИКС.
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в мире, малайзия, брикс
Малайзия скоро станет страной-партнером БРИКС, заявил премьер
Премьер Ибрагим: Малайзия скоро может быть принята в БРИКС как страна-партнер