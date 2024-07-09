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Малайзия скоро станет страной-партнером БРИКС, заявил премьер - РИА Новости, 09.07.2024
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14:07 09.07.2024 (обновлено: 14:36 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/malayziya-1958491349.html
Малайзия скоро станет страной-партнером БРИКС, заявил премьер
Малайзия скоро станет страной-партнером БРИКС, заявил премьер - РИА Новости, 09.07.2024
Малайзия скоро станет страной-партнером БРИКС, заявил премьер
Малайзия скоро может войти в БРИКС в качестве страны-партнера, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, его слова приводит малайзийская газета Malay Mail. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:07
2024-07-09T14:36
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ДЖАКАРТА, 9 июл — РИА Новости. Малайзия скоро может войти в БРИКС в качестве страны-партнера, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, его слова приводит малайзийская газета Malay Mail. &quot;Процесс подачи заявки на вступление в блок может занять некоторое время, но Малайзия, скорее всего, скоро будет принята в качестве страны-партнера&quot;, — сказал он, выступая в парламенте страны.Ибрагим отметил, что такие страны — члены БРИКС, как Китай и Россия, "близки" Малайзии с точки зрения торговли и сотрудничества. "Наше решение состоит в том, чтобы не вмешиваться во внутриполитические дела каждой страны", — добавил премьер.В июне малайзийский премьер объявил, что страна скоро начнет официальные процедуры по вступлению в БРИКС.
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в мире, малайзия, брикс
В мире, Малайзия, БРИКС
Малайзия скоро станет страной-партнером БРИКС, заявил премьер

Премьер Ибрагим: Малайзия скоро может быть принята в БРИКС как страна-партнер

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкОдна из улиц города Куала-Лумпур
Одна из улиц города Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Одна из улиц города Куала-Лумпур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 9 июл — РИА Новости. Малайзия скоро может войти в БРИКС в качестве страны-партнера, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, его слова приводит малайзийская газета Malay Mail.
«

"Процесс подачи заявки на вступление в блок может занять некоторое время, но Малайзия, скорее всего, скоро будет принята в качестве страны-партнера", — сказал он, выступая в парламенте страны.

Ибрагим отметил, что такие страны — члены БРИКС, как Китай и Россия, "близки" Малайзии с точки зрения торговли и сотрудничества.
"Наше решение состоит в том, чтобы не вмешиваться во внутриполитические дела каждой страны", — добавил премьер.
В июне малайзийский премьер объявил, что страна скоро начнет официальные процедуры по вступлению в БРИКС.
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