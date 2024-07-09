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Литва выделит деньги на установку мер контрмобильности на границе с Россией - РИА Новости, 09.07.2024
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23:19 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/litva-1958637414.html
Литва выделит деньги на установку мер контрмобильности на границе с Россией
Литва выделит деньги на установку мер контрмобильности на границе с Россией - РИА Новости, 09.07.2024
Литва выделит деньги на установку мер контрмобильности на границе с Россией
Литва планирует выделить 17,5 миллиона евро на установку мер контрмобильности в районах, пограничных с Россией и Белоруссией, говорится в проекте постановления... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T23:19
2024-07-09T23:19
россия
литва
белоруссия
нато
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Литва планирует выделить 17,5 миллиона евро на установку мер контрмобильности в районах, пограничных с Россией и Белоруссией, говорится в проекте постановления правительства, зарегистрированном литовским министерством обороны. "По предварительным расчетам, на реализацию мер военной контрмобильности, определенных в проекте постановления, может потребоваться около 17,56 миллиона евро", - говорится в документе. Общую сумму панируется выделить на три года, из них до трех миллионов в 2024 году из государственного Фонда обороны. На сами средства контрмобильности, по словам министра обороны Литвы Лауринаса Касчюнаса, планируется потратить 600 миллионов евро. Министерство обороны Литвы в июне подписало контракт о закупке средств контрмобильности, этим летом планируется поставить оборудование "в 28 парков в разных местах в Литве". К апрелю 2025 года планируется расположить "парки средств контрмобильности" в определенных местах на границе с Белоруссией и Калининградской областью. К ноябрю 2025 года, как ожидается, "в соответствии с требованиями армии будут установлены резервные заграждения на дорогах республиканского значения, эстакадах, а на мостах - инженерные сооружения для закрепления взрывчатых материалов". До конца 2027 года планируется на определенных армией дорогах высадить деревья и восстановить мелиоративные каналы. Ранее мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас презентовал план обороны литовской столицы, включающий закупку "зубов дракона" и противотанковых ежей. Ранее соседняя с Литвой Латвия начала строить укрепления на границе с Россией и Белоруссией, включая противотанковые рвы, за пять лет планируется потратить на возведение 303 миллиона евро. Агентство Рейтер сообщало, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 миллиарда евро. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240703/vilnyus-1956993598.html
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россия, литва, белоруссия, нато
Россия, Литва, Белоруссия, НАТО
Литва выделит деньги на установку мер контрмобильности на границе с Россией

Литва выделит 17,5 млн евро на установку мер контрмобильности на границе с РФ

© iStock.com / AgustavopПрезидентский дворец в Вильнюсе, Литва
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© iStock.com / Agustavop
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Литва планирует выделить 17,5 миллиона евро на установку мер контрмобильности в районах, пограничных с Россией и Белоруссией, говорится в проекте постановления правительства, зарегистрированном литовским министерством обороны.
«
"По предварительным расчетам, на реализацию мер военной контрмобильности, определенных в проекте постановления, может потребоваться около 17,56 миллиона евро", - говорится в документе.
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Общую сумму панируется выделить на три года, из них до трех миллионов в 2024 году из государственного Фонда обороны. На сами средства контрмобильности, по словам министра обороны Литвы Лауринаса Касчюнаса, планируется потратить 600 миллионов евро.
Министерство обороны Литвы в июне подписало контракт о закупке средств контрмобильности, этим летом планируется поставить оборудование "в 28 парков в разных местах в Литве". К апрелю 2025 года планируется расположить "парки средств контрмобильности" в определенных местах на границе с Белоруссией и Калининградской областью.
К ноябрю 2025 года, как ожидается, "в соответствии с требованиями армии будут установлены резервные заграждения на дорогах республиканского значения, эстакадах, а на мостах - инженерные сооружения для закрепления взрывчатых материалов". До конца 2027 года планируется на определенных армией дорогах высадить деревья и восстановить мелиоративные каналы.
Ранее мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас презентовал план обороны литовской столицы, включающий закупку "зубов дракона" и противотанковых ежей.
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Ранее соседняя с Литвой Латвия начала строить укрепления на границе с Россией и Белоруссией, включая противотанковые рвы, за пять лет планируется потратить на возведение 303 миллиона евро. Агентство Рейтер сообщало, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 миллиарда евро.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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