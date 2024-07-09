Литва выделит деньги на установку мер контрмобильности на границе с Россией
Литва выделит 17,5 млн евро на установку мер контрмобильности на границе с РФ
© iStock.com / AgustavopПрезидентский дворец в Вильнюсе, Литва
© iStock.com / Agustavop
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Литва планирует выделить 17,5 миллиона евро на установку мер контрмобильности в районах, пограничных с Россией и Белоруссией, говорится в проекте постановления правительства, зарегистрированном литовским министерством обороны.
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"По предварительным расчетам, на реализацию мер военной контрмобильности, определенных в проекте постановления, может потребоваться около 17,56 миллиона евро", - говорится в документе.
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Общую сумму панируется выделить на три года, из них до трех миллионов в 2024 году из государственного Фонда обороны. На сами средства контрмобильности, по словам министра обороны Литвы Лауринаса Касчюнаса, планируется потратить 600 миллионов евро.
Министерство обороны Литвы в июне подписало контракт о закупке средств контрмобильности, этим летом планируется поставить оборудование "в 28 парков в разных местах в Литве". К апрелю 2025 года планируется расположить "парки средств контрмобильности" в определенных местах на границе с Белоруссией и Калининградской областью.
К ноябрю 2025 года, как ожидается, "в соответствии с требованиями армии будут установлены резервные заграждения на дорогах республиканского значения, эстакадах, а на мостах - инженерные сооружения для закрепления взрывчатых материалов". До конца 2027 года планируется на определенных армией дорогах высадить деревья и восстановить мелиоративные каналы.
Ранее мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас презентовал план обороны литовской столицы, включающий закупку "зубов дракона" и противотанковых ежей.
Ранее соседняя с Литвой Латвия начала строить укрепления на границе с Россией и Белоруссией, включая противотанковые рвы, за пять лет планируется потратить на возведение 303 миллиона евро. Агентство Рейтер сообщало, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 миллиарда евро.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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