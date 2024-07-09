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Лихачев рассказал о возможности сотрудничества с Индией по малым АЭС - РИА Новости, 09.07.2024
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Ядерные технологии
 
14:21 09.07.2024 (обновлено: 14:31 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/likhachev-1958496686.html
Лихачев рассказал о возможности сотрудничества с Индией по малым АЭС
Лихачев рассказал о возможности сотрудничества с Индией по малым АЭС - РИА Новости, 09.07.2024
Лихачев рассказал о возможности сотрудничества с Индией по малым АЭС
Россия предлагает Индии сотрудничество в возведении АЭС малой мощности, адаптированных к тропическим условиям, с возможностью глубокой их локализации - вплоть... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:21
2024-07-09T14:31
ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
индия
россия
алексей лихачев
в мире
нарендра моди
владимир путин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия предлагает Индии сотрудничество в возведении АЭС малой мощности, адаптированных к тропическим условиям, с возможностью глубокой их локализации - вплоть до передачи Нью-Дели строительной части. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев, проводя по павильону "Атом" экскурсию для президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди."Предлагаем возможности кооперации для создания тропических станций. С очень глубокой локализацией", - отметил Лихачев."Мы можем отдать вам всю строительную часть", - обратился глава Росатома к премьеру Индии Нарендре Моди.
https://ria.ru/20240709/putin-1958499466.html
индия
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", индия, россия, алексей лихачев, в мире, нарендра моди, владимир путин, нью-дели
Ядерные технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Индия, Россия, Алексей Лихачев, В мире, Нарендра Моди, Владимир Путин, Нью-Дели
Лихачев рассказал о возможности сотрудничества с Индией по малым АЭС

Лихачев: Россия предложила Индии кооперацию в создании малых АЭС для тропиков

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия предлагает Индии сотрудничество в возведении АЭС малой мощности, адаптированных к тропическим условиям, с возможностью глубокой их локализации - вплоть до передачи Нью-Дели строительной части. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев, проводя по павильону "Атом" экскурсию для президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди.
"Предлагаем возможности кооперации для создания тропических станций. С очень глубокой локализацией", - отметил Лихачев.
"Мы можем отдать вам всю строительную часть", - обратился глава Росатома к премьеру Индии Нарендре Моди.
Плавучая атомная теплоэлектростанция - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Вчера, 14:27
 
Ядерные технологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ИндияРоссияАлексей ЛихачевВ миреНарендра МодиВладимир ПутинНью-Дели
 
 
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