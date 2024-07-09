https://ria.ru/20240709/likhachev-1958496686.html

Лихачев рассказал о возможности сотрудничества с Индией по малым АЭС

Лихачев рассказал о возможности сотрудничества с Индией по малым АЭС - РИА Новости, 09.07.2024

Лихачев рассказал о возможности сотрудничества с Индией по малым АЭС

Россия предлагает Индии сотрудничество в возведении АЭС малой мощности, адаптированных к тропическим условиям, с возможностью глубокой их локализации - вплоть... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:21

2024-07-09T14:21

2024-07-09T14:31

ядерные технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

индия

россия

алексей лихачев

в мире

нарендра моди

владимир путин

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия предлагает Индии сотрудничество в возведении АЭС малой мощности, адаптированных к тропическим условиям, с возможностью глубокой их локализации - вплоть до передачи Нью-Дели строительной части. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев, проводя по павильону "Атом" экскурсию для президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди."Предлагаем возможности кооперации для создания тропических станций. С очень глубокой локализацией", - отметил Лихачев."Мы можем отдать вам всю строительную часть", - обратился глава Росатома к премьеру Индии Нарендре Моди.

https://ria.ru/20240709/putin-1958499466.html

индия

россия

нью-дели

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", индия, россия, алексей лихачев, в мире, нарендра моди, владимир путин, нью-дели