https://ria.ru/20240709/levye-1958643206.html

СМИ: часть левых во Франции хочет отделиться от победившей коалиции

СМИ: часть левых во Франции хочет отделиться от победившей коалиции - РИА Новости, 09.07.2024

СМИ: часть левых во Франции хочет отделиться от победившей коалиции

Часть левых во Франции предложила создать отдельную группу в парламенте после победы на выборах коалиции "Новый народный фронт", сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T23:53

2024-07-09T23:53

2024-07-09T23:53

в мире

франция

эммануэль макрон

жан-люк меланшон

габриэль атталь

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Часть левых во Франции предложила создать отдельную группу в парламенте после победы на выборах коалиции "Новый народный фронт", сообщил телеканал BFMTV. По информации телеканала, часть избранных в парламент депутатов "Непокорившейся Франции" предложила зеленым и коммунистам, также входящим в коалицию, отделиться и создать свою группу. С такой инициативой выступили депутаты Клементин Отан, Алексис Корбьер и Франсуа Руффен, которые направили во вторник в эти партии официальное письмо. Сообщается, что целью создания новой группы является "соперничество с партией Жана-Люка Меланшона и партией социалистов". Они отметили, что "не станут участвовать в заседаниях в одной группе с "Непокорившейся Францией". В составе коалиции левых, в общей сложности получивших 182 места в парламенте, "Непокорившаяся Франция" заняла 75 депутатских кресел, социалисты – 65, зеленые получили 33 мандата, еще девять мест - у коммунистов. Как ранее сообщил РИА Новости эксперт Института политических исследований Франции Ален Поликар, левым, создавшим коалицию за три недели до выборов, будет трудно прийти к консенсусу из-за многочисленных разногласий между партиями - в том, числе, определиться с кандидатурой премьер-министра. Ранее лидер социалистической партии Оливье Фор заявил, что левые выдвинут кандидатуру на пост главы кабмина до конца недели. Он также заявил, что сам готов занять эту должность. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. В понедельник премьер-министр Франции Габриэль Атталь, как полагается по традиции, подал Макрону прошение об отставке, но президент ее не принял.

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html

https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958205811.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, габриэль атталь, парламентские выборы во франции — 2024