https://ria.ru/20240709/levye-1958643206.html
СМИ: часть левых во Франции хочет отделиться от победившей коалиции
СМИ: часть левых во Франции хочет отделиться от победившей коалиции - РИА Новости, 09.07.2024
СМИ: часть левых во Франции хочет отделиться от победившей коалиции
Часть левых во Франции предложила создать отдельную группу в парламенте после победы на выборах коалиции "Новый народный фронт", сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T23:53
2024-07-09T23:53
2024-07-09T23:53
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парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Часть левых во Франции предложила создать отдельную группу в парламенте после победы на выборах коалиции "Новый народный фронт", сообщил телеканал BFMTV. По информации телеканала, часть избранных в парламент депутатов "Непокорившейся Франции" предложила зеленым и коммунистам, также входящим в коалицию, отделиться и создать свою группу. С такой инициативой выступили депутаты Клементин Отан, Алексис Корбьер и Франсуа Руффен, которые направили во вторник в эти партии официальное письмо. Сообщается, что целью создания новой группы является "соперничество с партией Жана-Люка Меланшона и партией социалистов". Они отметили, что "не станут участвовать в заседаниях в одной группе с "Непокорившейся Францией". В составе коалиции левых, в общей сложности получивших 182 места в парламенте, "Непокорившаяся Франция" заняла 75 депутатских кресел, социалисты – 65, зеленые получили 33 мандата, еще девять мест - у коммунистов. Как ранее сообщил РИА Новости эксперт Института политических исследований Франции Ален Поликар, левым, создавшим коалицию за три недели до выборов, будет трудно прийти к консенсусу из-за многочисленных разногласий между партиями - в том, числе, определиться с кандидатурой премьер-министра. Ранее лидер социалистической партии Оливье Фор заявил, что левые выдвинут кандидатуру на пост главы кабмина до конца недели. Он также заявил, что сам готов занять эту должность. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. В понедельник премьер-министр Франции Габриэль Атталь, как полагается по традиции, подал Макрону прошение об отставке, но президент ее не принял.
https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, габриэль атталь, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Габриэль Атталь, Парламентские выборы во Франции — 2024
СМИ: часть левых во Франции хочет отделиться от победившей коалиции
BFMTV: часть левых во Франции предложила создать отдельную группу в парламенте
ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости.
Часть левых во Франции предложила создать отдельную группу в парламенте после победы на выборах коалиции "Новый народный фронт", сообщил телеканал BFMTV
.
По информации телеканала, часть избранных в парламент депутатов "Непокорившейся Франции" предложила зеленым и коммунистам, также входящим в коалицию, отделиться и создать свою группу. С такой инициативой выступили депутаты Клементин Отан, Алексис Корбьер и Франсуа Руффен, которые направили во вторник в эти партии официальное письмо.
Сообщается, что целью создания новой группы является "соперничество с партией Жана-Люка Меланшона
и партией социалистов". Они отметили, что "не станут участвовать в заседаниях в одной группе с "Непокорившейся Францией".
В составе коалиции левых, в общей сложности получивших 182 места в парламенте, "Непокорившаяся Франция" заняла 75 депутатских кресел, социалисты – 65, зеленые получили 33 мандата, еще девять мест - у коммунистов.
Как ранее сообщил РИА Новости эксперт Института политических исследований Франции Ален Поликар, левым, создавшим коалицию за три недели до выборов, будет трудно прийти к консенсусу из-за многочисленных разногласий между партиями - в том, числе, определиться с кандидатурой премьер-министра.
Ранее лидер социалистической партии Оливье Фор заявил, что левые выдвинут кандидатуру на пост главы кабмина до конца недели. Он также заявил, что сам готов занять эту должность.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона
, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
В понедельник премьер-министр Франции Габриэль Атталь
, как полагается по традиции, подал Макрону прошение об отставке, но президент ее не принял.