https://ria.ru/20240709/lager-1958463575.html

В Туве проверят лагерь после массового отравления детей

В Туве проверят лагерь после массового отравления детей - РИА Новости, 09.07.2024

В Туве проверят лагерь после массового отравления детей

Роспотребнадзор и прокуратура проверят оздоровительный лагерь "Чагытай" в Туве после массового отравления детей. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:24

2024-07-09T12:24

2024-07-09T12:24

происшествия

россия

республика тыва

владислав ховалыг

александр бастрыкин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор и прокуратура проверят оздоровительный лагерь "Чагытай" в Туве после массового отравления детей. Во вторник минздрав сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тувы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Один ребенок находится в реанимации. Глава республики Владислав Ховалыг отреагировал на инцидент и отметил, что все детские оздоровительные лагеря Тувы проверят. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей. "Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва и Центром гигиены и эпидемиологии начато эпидемиологическое расследование после поступления экстренного сообщения о госпитализации 18 детей, отдыхавших в летнем оздоровительном лагере "Чагытай", - говорится в Telegram-канале управления. В прокуратуре республики так же сообщили, что 8 июля с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали 18 детей. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка качеству оказания медицинской помощи детям. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - уточняется в Telegram-канале надзорного ведомства.

https://ria.ru/20240708/botulizm-1958313434.html

https://ria.ru/20240705/otravleniya-1957735066.html

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, республика тыва, владислав ховалыг, александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)