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В Туве проверят лагерь после массового отравления детей - РИА Новости, 09.07.2024
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12:24 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/lager-1958463575.html
В Туве проверят лагерь после массового отравления детей
В Туве проверят лагерь после массового отравления детей - РИА Новости, 09.07.2024
В Туве проверят лагерь после массового отравления детей
Роспотребнадзор и прокуратура проверят оздоровительный лагерь "Чагытай" в Туве после массового отравления детей. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:24
2024-07-09T12:24
происшествия
россия
республика тыва
владислав ховалыг
александр бастрыкин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор и прокуратура проверят оздоровительный лагерь "Чагытай" в Туве после массового отравления детей. Во вторник минздрав сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тувы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Один ребенок находится в реанимации. Глава республики Владислав Ховалыг отреагировал на инцидент и отметил, что все детские оздоровительные лагеря Тувы проверят. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей. "Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва и Центром гигиены и эпидемиологии начато эпидемиологическое расследование после поступления экстренного сообщения о госпитализации 18 детей, отдыхавших в летнем оздоровительном лагере "Чагытай", - говорится в Telegram-канале управления. В прокуратуре республики так же сообщили, что 8 июля с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали 18 детей. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка качеству оказания медицинской помощи детям. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - уточняется в Telegram-канале надзорного ведомства.
https://ria.ru/20240708/botulizm-1958313434.html
https://ria.ru/20240705/otravleniya-1957735066.html
россия
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происшествия, россия, республика тыва, владислав ховалыг, александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Тыва, Владислав Ховалыг, Александр Бастрыкин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Туве проверят лагерь после массового отравления детей

Роспотребнадзор проверит лагерь в Туве после массового отравления детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор и прокуратура проверят оздоровительный лагерь "Чагытай" в Туве после массового отравления детей.
Во вторник минздрав сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тувы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Один ребенок находится в реанимации. Глава республики Владислав Ховалыг отреагировал на инцидент и отметил, что все детские оздоровительные лагеря Тувы проверят. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей.
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"Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва и Центром гигиены и эпидемиологии начато эпидемиологическое расследование после поступления экстренного сообщения о госпитализации 18 детей, отдыхавших в летнем оздоровительном лагере "Чагытай", - говорится в Telegram-канале управления.
В прокуратуре республики так же сообщили, что 8 июля с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали 18 детей. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка качеству оказания медицинской помощи детям. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - уточняется в Telegram-канале надзорного ведомства.
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ПроисшествияРоссияРеспублика ТываВладислав ХовалыгАлександр БастрыкинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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