https://ria.ru/20240709/kuznetsov-1958601083.html
Кузнецова оставили в СИЗО до 12 октября
Кузнецова оставили в СИЗО до 12 октября - РИА Новости, 09.07.2024
Кузнецова оставили в СИЗО до 12 октября
Арест начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, продлен до 12 октября, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:12
2024-07-09T19:12
2024-07-09T19:19
россия
происшествия
юрий кузнецов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Арест начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, продлен до 12 октября, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда."Ходатайство следователя удовлетворить", - огласил решение судья Николай Петухов.Судебное заседание проходило в закрытом режиме, слушателей пустили лишь на оглашение.По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получал взятки от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
https://ria.ru/20240626/arest-1955572066.html
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россия, происшествия, юрий кузнецов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Происшествия, Юрий Кузнецов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Кузнецова оставили в СИЗО до 12 октября
Военный суд продлил арест главного кадровика Минобороны Кузнецова до 12 октября
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Арест начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, продлен до 12 октября, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить", - огласил решение судья Николай Петухов.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, слушателей пустили лишь на оглашение.
По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получал взятки от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.
Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.
Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как сообщал СК
, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.