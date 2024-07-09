https://ria.ru/20240709/kuznetsov-1958601083.html

Кузнецова оставили в СИЗО до 12 октября

Кузнецова оставили в СИЗО до 12 октября - РИА Новости, 09.07.2024

Кузнецова оставили в СИЗО до 12 октября

Арест начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, продлен до 12 октября, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T19:12

2024-07-09T19:12

2024-07-09T19:19

россия

происшествия

юрий кузнецов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Арест начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, продлен до 12 октября, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда."Ходатайство следователя удовлетворить", - огласил решение судья Николай Петухов.Судебное заседание проходило в закрытом режиме, слушателей пустили лишь на оглашение.По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получал взятки от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

https://ria.ru/20240626/arest-1955572066.html

https://ria.ru/20240531/kuznetsov-1949557341.html

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россия, происшествия, юрий кузнецов, министерство обороны рф (минобороны рф)