https://ria.ru/20240709/kurs-1958563656.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду - РИА Новости, 09.07.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 3,35 копейки, до 11,9469 рубля, курс доллара - на 16,57 копейки, до 88,0031 рубля,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:12

2024-07-09T17:12

2024-07-09T17:19

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 3,35 копейки, до 11,9469 рубля, курс доллара - на 16,57 копейки, до 88,0031 рубля, евро снизился на 31,77 копейки, до 95,3447 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, московская биржа, сша