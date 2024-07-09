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В СВР рассказали, какие указания кураторы из США дали грузинской оппозиции - РИА Новости, 09.07.2024
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10:27 09.07.2024 (обновлено: 10:28 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/kuratory-1958430119.html
В СВР рассказали, какие указания кураторы из США дали грузинской оппозиции
В СВР рассказали, какие указания кураторы из США дали грузинской оппозиции - РИА Новости, 09.07.2024
В СВР рассказали, какие указания кураторы из США дали грузинской оппозиции
Американские "кураторы" в Грузии дали команду оппозиционным силам приступить к планированию приуроченных к выборам протестов в стране, заявили в пресс-бюро СВР. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:27
2024-07-09T10:28
в мире
грузия
тбилиси
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Американские "кураторы" в Грузии дали команду оппозиционным силам приступить к планированию приуроченных к выборам протестов в стране, заявили в пресс-бюро СВР. "Американские "кураторы" уже дали команду оппозиционным силам в Грузии приступить к планированию приуроченных к выборам протестных выступлений в стране. "Тараном" против властных структур призвано стать население Тбилиси, "разогретое" весной на антиправительственных акциях в связи с законом "об иноагентах", - говорится в сообщении.
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в мире, грузия, тбилиси, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Грузия, Тбилиси, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В СВР рассказали, какие указания кураторы из США дали грузинской оппозиции

СВР: США дали команду оппозиции Грузии приступить к планированию протестов

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастники акции протеста оппозиции в Тбилиси
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Американские "кураторы" в Грузии дали команду оппозиционным силам приступить к планированию приуроченных к выборам протестов в стране, заявили в пресс-бюро СВР.
"Американские "кураторы" уже дали команду оппозиционным силам в Грузии приступить к планированию приуроченных к выборам протестных выступлений в стране. "Тараном" против властных структур призвано стать население Тбилиси, "разогретое" весной на антиправительственных акциях в связи с законом "об иноагентах", - говорится в сообщении.
Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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В миреГрузияТбилисиСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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