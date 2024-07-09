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В СВР рассказали, какие указания кураторы из США дали грузинской оппозиции
В СВР рассказали, какие указания кураторы из США дали грузинской оппозиции - РИА Новости, 09.07.2024
В СВР рассказали, какие указания кураторы из США дали грузинской оппозиции
Американские "кураторы" в Грузии дали команду оппозиционным силам приступить к планированию приуроченных к выборам протестов в стране, заявили в пресс-бюро СВР. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:27
2024-07-09T10:27
2024-07-09T10:28
в мире
грузия
тбилиси
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Американские "кураторы" в Грузии дали команду оппозиционным силам приступить к планированию приуроченных к выборам протестов в стране, заявили в пресс-бюро СВР. "Американские "кураторы" уже дали команду оппозиционным силам в Грузии приступить к планированию приуроченных к выборам протестных выступлений в стране. "Тараном" против властных структур призвано стать население Тбилиси, "разогретое" весной на антиправительственных акциях в связи с законом "об иноагентах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240508/gruziya-1944590568.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Грузия, Тбилиси, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В СВР рассказали, какие указания кураторы из США дали грузинской оппозиции
СВР: США дали команду оппозиции Грузии приступить к планированию протестов