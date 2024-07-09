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В Астрахани обрушилась часть крыши жилого дома
В Астрахани обрушилась часть крыши жилого дома - РИА Новости, 09.07.2024
В Астрахани обрушилась часть крыши жилого дома
Часть крыши жилого дома обрушилась в Астрахани, никто не пострадал, сообщила прокуратура Астраханской области. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:28
2024-07-09T17:28
2024-07-09T17:28
происшествия
астрахань
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Часть крыши жилого дома обрушилась в Астрахани, никто не пострадал, сообщила прокуратура Астраханской области. "Сегодня, 9 июля 2024 года, в жилом доме по адресу: город Астрахань, пер. Тихий, 1 обрушился фрагмент кровли. Пострадавших не имеется", - говорится в сообщении. Ведомство организовало проверку исполнения жилищного законодательства. Планируется дать оценку своевременному проведению технического обследования и капитального ремонта дома.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Астраханская область
В Астрахани обрушилась часть крыши жилого дома
Прокуратура: часть крыши жилого дома обрушилась в Астрахани, никто не пострадал