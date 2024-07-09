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В Астрахани обрушилась часть крыши жилого дома - РИА Новости, 09.07.2024
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17:28 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/krysha-1958567449.html
В Астрахани обрушилась часть крыши жилого дома
В Астрахани обрушилась часть крыши жилого дома - РИА Новости, 09.07.2024
В Астрахани обрушилась часть крыши жилого дома
Часть крыши жилого дома обрушилась в Астрахани, никто не пострадал, сообщила прокуратура Астраханской области. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:28
2024-07-09T17:28
происшествия
астрахань
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Часть крыши жилого дома обрушилась в Астрахани, никто не пострадал, сообщила прокуратура Астраханской области. "Сегодня, 9 июля 2024 года, в жилом доме по адресу: город Астрахань, пер. Тихий, 1 обрушился фрагмент кровли. Пострадавших не имеется", - говорится в сообщении. Ведомство организовало проверку исполнения жилищного законодательства. Планируется дать оценку своевременному проведению технического обследования и капитального ремонта дома.
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происшествия, астрахань, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Астраханская область
В Астрахани обрушилась часть крыши жилого дома

Прокуратура: часть крыши жилого дома обрушилась в Астрахани, никто не пострадал

© Фото : Прокуратура Астраханской областиНа месте обрушения фрагмента кровли в жилом доме в Астрахани
На месте обрушения фрагмента кровли в жилом доме в Астрахани - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : Прокуратура Астраханской области
На месте обрушения фрагмента кровли в жилом доме в Астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Часть крыши жилого дома обрушилась в Астрахани, никто не пострадал, сообщила прокуратура Астраханской области.
«
"Сегодня, 9 июля 2024 года, в жилом доме по адресу: город Астрахань, пер. Тихий, 1 обрушился фрагмент кровли. Пострадавших не имеется", - говорится в сообщении.
Ведомство организовало проверку исполнения жилищного законодательства. Планируется дать оценку своевременному проведению технического обследования и капитального ремонта дома.
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