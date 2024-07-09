https://ria.ru/20240709/krysha-1958567449.html

В Астрахани обрушилась часть крыши жилого дома

В Астрахани обрушилась часть крыши жилого дома - РИА Новости, 09.07.2024

В Астрахани обрушилась часть крыши жилого дома

Часть крыши жилого дома обрушилась в Астрахани, никто не пострадал, сообщила прокуратура Астраханской области. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:28

2024-07-09T17:28

2024-07-09T17:28

происшествия

астрахань

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Часть крыши жилого дома обрушилась в Астрахани, никто не пострадал, сообщила прокуратура Астраханской области. "Сегодня, 9 июля 2024 года, в жилом доме по адресу: город Астрахань, пер. Тихий, 1 обрушился фрагмент кровли. Пострадавших не имеется", - говорится в сообщении. Ведомство организовало проверку исполнения жилищного законодательства. Планируется дать оценку своевременному проведению технического обследования и капитального ремонта дома.

https://ria.ru/20240518/pozhar-1946936875.html

астрахань

астраханская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, астрахань, астраханская область