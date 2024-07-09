https://ria.ru/20240709/krym-1958395049.html

В Крыму украинских олигархов лишили наиболее крупных активов

В Крыму украинских олигархов лишили наиболее крупных активов - РИА Новости, 09.07.2024

В Крыму украинских олигархов лишили наиболее крупных активов

Наиболее крупные крымские активы, принадлежавшие ранее украинским олигархам, уже находятся в собственности республики или переданы российским инвесторам,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T02:17

2024-07-09T02:17

2024-07-09T02:52

россия

ливадия

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Наиболее крупные крымские активы, принадлежавшие ранее украинским олигархам, уже находятся в собственности республики или переданы российским инвесторам, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Наиболее крупные, видные предприятия уже находятся в собственности республики или российских инвесторов. Но мы продолжаем работать с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия. Когда ею будет принято квалифицированное решение по новым объектам, мы сможем его озвучить", — отметил Константинов.Ранее Константинов сообщил РИА Новости, что в бюджет республики от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей.Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства от продажи имущества пойдут, в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, также попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

https://ria.ru/20240701/aktsii-1956537263.html

https://ria.ru/20240702/aktsii-1956768717.html

россия

ливадия

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россия, ливадия, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир зеленский