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В Крыму украинских олигархов лишили наиболее крупных активов - РИА Новости, 09.07.2024
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02:17 09.07.2024 (обновлено: 02:52 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/krym-1958395049.html
В Крыму украинских олигархов лишили наиболее крупных активов
В Крыму украинских олигархов лишили наиболее крупных активов - РИА Новости, 09.07.2024
В Крыму украинских олигархов лишили наиболее крупных активов
Наиболее крупные крымские активы, принадлежавшие ранее украинским олигархам, уже находятся в собственности республики или переданы российским инвесторам,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T02:17
2024-07-09T02:52
россия
ливадия
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Наиболее крупные крымские активы, принадлежавшие ранее украинским олигархам, уже находятся в собственности республики или переданы российским инвесторам, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Наиболее крупные, видные предприятия уже находятся в собственности республики или российских инвесторов. Но мы продолжаем работать с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия. Когда ею будет принято квалифицированное решение по новым объектам, мы сможем его озвучить", — отметил Константинов.Ранее Константинов сообщил РИА Новости, что в бюджет республики от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей.Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства от продажи имущества пойдут, в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, также попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
https://ria.ru/20240701/aktsii-1956537263.html
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россия, ливадия, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир зеленский
Россия, Ливадия, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Владимир Зеленский
В Крыму украинских олигархов лишили наиболее крупных активов

Константинов: украинских олигархов лишили наиболее крупных активов в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБалаклава
Балаклава - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Наиболее крупные крымские активы, принадлежавшие ранее украинским олигархам, уже находятся в собственности республики или переданы российским инвесторам, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
«
"Наиболее крупные, видные предприятия уже находятся в собственности республики или российских инвесторов. Но мы продолжаем работать с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия. Когда ею будет принято квалифицированное решение по новым объектам, мы сможем его озвучить", — отметил Константинов.
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Ранее Константинов сообщил РИА Новости, что в бюджет республики от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства от продажи имущества пойдут, в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, также попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
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РоссияЛивадияВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Владимир Зеленский
 
 
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