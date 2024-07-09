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Песков заявил о падении украинской антиракеты на киевскую больницу
Песков заявил о падении украинской антиракеты на киевскую больницу - РИА Новости, 09.07.2024
Песков заявил о падении украинской антиракеты на киевскую больницу
В инциденте в киевском госпитале речь идет о падении антиракеты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:55
2024-07-09T10:55
2024-07-09T11:20
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В инциденте в киевском госпитале речь идет о падении антиракеты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос об ударе по детской больнице в Киеве. Песков призвал руководствоваться заявлением министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям. "И в котором указано, что речь идет о падении антиракеты", - сказал Песков.Ранее Минобороны РФ ранее сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США "истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды".
https://ria.ru/20240709/antonov-1958397365.html
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в мире, россия, киев, сша, дмитрий песков, анатолий антонов
В мире, Россия, Киев, США, Дмитрий Песков, Анатолий Антонов
Песков заявил о падении украинской антиракеты на киевскую больницу
Песков: на киевскую больницу "Охматдет" упала украинская ракета ПВО