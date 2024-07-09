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Песков заявил о падении украинской антиракеты на киевскую больницу - РИА Новости, 09.07.2024
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10:55 09.07.2024 (обновлено: 11:20 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/kreml-1958437332.html
Песков заявил о падении украинской антиракеты на киевскую больницу
Песков заявил о падении украинской антиракеты на киевскую больницу - РИА Новости, 09.07.2024
Песков заявил о падении украинской антиракеты на киевскую больницу
В инциденте в киевском госпитале речь идет о падении антиракеты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:55
2024-07-09T11:20
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В инциденте в киевском госпитале речь идет о падении антиракеты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос об ударе по детской больнице в Киеве. Песков призвал руководствоваться заявлением министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям. &quot;И в котором указано, что речь идет о падении антиракеты&quot;, - сказал Песков.Ранее Минобороны РФ ранее сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США "истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды".
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в мире, россия, киев, сша, дмитрий песков, анатолий антонов
В мире, Россия, Киев, США, Дмитрий Песков, Анатолий Антонов
Песков заявил о падении украинской антиракеты на киевскую больницу

Песков: на киевскую больницу "Охматдет" упала украинская ракета ПВО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В инциденте в киевском госпитале речь идет о падении антиракеты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос об ударе по детской больнице в Киеве. Песков призвал руководствоваться заявлением министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям.
«

"И в котором указано, что речь идет о падении антиракеты", - сказал Песков.

Ранее Минобороны РФ ранее сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США "истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Антонов объяснил, зачем США замалчивают факты о падении ракеты ВСУ в Киеве
Вчера, 03:16
 
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