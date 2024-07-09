https://ria.ru/20240709/kontrol-1958620477.html

В Сириусе разработают методы контроля качества вакцин от рака

В Сириусе разработают методы контроля качества вакцин от рака - РИА Новости, 09.07.2024

В Сириусе разработают методы контроля качества вакцин от рака

Комплекс методов контроля качества новых вакцин от онкологии разрабатывают ученые Сириуса, сообщили в Научном центре трансляционной медицины университета... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T21:01

2024-07-09T21:01

2024-07-09T21:01

общество

россия

владимир путин

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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СИРИУС, 9 июл – РИА Новости. Комплекс методов контроля качества новых вакцин от онкологии разрабатывают ученые Сириуса, сообщили в Научном центре трансляционной медицины университета "Сириус". Поясняется, что ученые создадут универсальные способы оценки эффективности и безопасности мРНК вакцин - нового класса лекарственных препаратов, которые могут стать новой терапией при лечении онкологии. Разрабатываемая мРНК вакцина будет изготавливаться индивидуально для каждого больного с учетом особенностей конкретной опухоли. "Качество лекарственных препаратов нужно тщательно контролировать - это залог их эффективности и безопасности. мРНК вакцины - совершенно новый класс лекарственных препаратов. В России пока никто не умеет исследовать их качество. Наша задача - разработать комплекс методов, который позволит контролировать качество самой вакцины и критического сырья для ее производства. Эти методы будут универсальными для всех мРНК вакцин, их использование обеспечит безопасность применения этих новых персонализированных препаратов", - приводятся в релизе университета слова директора Научного центра трансляционной медицины Романа Иванова. Отмечается, эффективность вакцины была доказана в рамках предварительных исследований на мышах с онкологией. Университет "Сириус" был создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время университет набирает на передовые программы магистратуры и аспирантуры, а также экспериментального ИТ-специалитета для ускоренной подготовки лидеров в области ИТ.

https://ria.ru/20240622/gintsburg-1954670130.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки