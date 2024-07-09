В Сириусе разработают методы контроля качества вакцин от рака
Ученые в Сириусе разрабатывают комплекс методов контроля качества вакцин от рака
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
СИРИУС, 9 июл – РИА Новости. Комплекс методов контроля качества новых вакцин от онкологии разрабатывают ученые Сириуса, сообщили в Научном центре трансляционной медицины университета "Сириус".
Поясняется, что ученые создадут универсальные способы оценки эффективности и безопасности мРНК вакцин - нового класса лекарственных препаратов, которые могут стать новой терапией при лечении онкологии.
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Разрабатываемая мРНК вакцина будет изготавливаться индивидуально для каждого больного с учетом особенностей конкретной опухоли.
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"Качество лекарственных препаратов нужно тщательно контролировать - это залог их эффективности и безопасности. мРНК вакцины - совершенно новый класс лекарственных препаратов. В России пока никто не умеет исследовать их качество. Наша задача - разработать комплекс методов, который позволит контролировать качество самой вакцины и критического сырья для ее производства. Эти методы будут универсальными для всех мРНК вакцин, их использование обеспечит безопасность применения этих новых персонализированных препаратов", - приводятся в релизе университета слова директора Научного центра трансляционной медицины Романа Иванова.
Отмечается, эффективность вакцины была доказана в рамках предварительных исследований на мышах с онкологией.
Университет "Сириус" был создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время университет набирает на передовые программы магистратуры и аспирантуры, а также экспериментального ИТ-специалитета для ускоренной подготовки лидеров в области ИТ.
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