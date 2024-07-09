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В Сириусе разработают методы контроля качества вакцин от рака - РИА Новости, 09.07.2024
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21:01 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/kontrol-1958620477.html
В Сириусе разработают методы контроля качества вакцин от рака
В Сириусе разработают методы контроля качества вакцин от рака - РИА Новости, 09.07.2024
В Сириусе разработают методы контроля качества вакцин от рака
Комплекс методов контроля качества новых вакцин от онкологии разрабатывают ученые Сириуса, сообщили в Научном центре трансляционной медицины университета... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:01
2024-07-09T21:01
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СИРИУС, 9 июл – РИА Новости. Комплекс методов контроля качества новых вакцин от онкологии разрабатывают ученые Сириуса, сообщили в Научном центре трансляционной медицины университета "Сириус". Поясняется, что ученые создадут универсальные способы оценки эффективности и безопасности мРНК вакцин - нового класса лекарственных препаратов, которые могут стать новой терапией при лечении онкологии. Разрабатываемая мРНК вакцина будет изготавливаться индивидуально для каждого больного с учетом особенностей конкретной опухоли. "Качество лекарственных препаратов нужно тщательно контролировать - это залог их эффективности и безопасности. мРНК вакцины - совершенно новый класс лекарственных препаратов. В России пока никто не умеет исследовать их качество. Наша задача - разработать комплекс методов, который позволит контролировать качество самой вакцины и критического сырья для ее производства. Эти методы будут универсальными для всех мРНК вакцин, их использование обеспечит безопасность применения этих новых персонализированных препаратов", - приводятся в релизе университета слова директора Научного центра трансляционной медицины Романа Иванова. Отмечается, эффективность вакцины была доказана в рамках предварительных исследований на мышах с онкологией. Университет "Сириус" был создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время университет набирает на передовые программы магистратуры и аспирантуры, а также экспериментального ИТ-специалитета для ускоренной подготовки лидеров в области ИТ.
https://ria.ru/20240622/gintsburg-1954670130.html
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общество, россия, владимир путин, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Общество, Россия, Владимир Путин, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
В Сириусе разработают методы контроля качества вакцин от рака

Ученые в Сириусе разрабатывают комплекс методов контроля качества вакцин от рака

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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СИРИУС, 9 июл – РИА Новости. Комплекс методов контроля качества новых вакцин от онкологии разрабатывают ученые Сириуса, сообщили в Научном центре трансляционной медицины университета "Сириус".
Поясняется, что ученые создадут универсальные способы оценки эффективности и безопасности мРНК вакцин - нового класса лекарственных препаратов, которые могут стать новой терапией при лечении онкологии.
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Разрабатываемая мРНК вакцина будет изготавливаться индивидуально для каждого больного с учетом особенностей конкретной опухоли.
«
"Качество лекарственных препаратов нужно тщательно контролировать - это залог их эффективности и безопасности. мРНК вакцины - совершенно новый класс лекарственных препаратов. В России пока никто не умеет исследовать их качество. Наша задача - разработать комплекс методов, который позволит контролировать качество самой вакцины и критического сырья для ее производства. Эти методы будут универсальными для всех мРНК вакцин, их использование обеспечит безопасность применения этих новых персонализированных препаратов", - приводятся в релизе университета слова директора Научного центра трансляционной медицины Романа Иванова.
Отмечается, эффективность вакцины была доказана в рамках предварительных исследований на мышах с онкологией.
Университет "Сириус" был создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время университет набирает на передовые программы магистратуры и аспирантуры, а также экспериментального ИТ-специалитета для ускоренной подготовки лидеров в области ИТ.
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