Рейтинг@Mail.ru
Прощание с прима-балериной Кондратьевой пройдет в Большом театре 11 июля - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:09 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/kondrateva-1958540320.html
Прощание с прима-балериной Кондратьевой пройдет в Большом театре 11 июля
Прощание с прима-балериной Кондратьевой пройдет в Большом театре 11 июля - РИА Новости, 09.07.2024
Прощание с прима-балериной Кондратьевой пройдет в Большом театре 11 июля
Прощание с народной артисткой СССР, прима-балериной Мариной Кондратьевой состоится в Большом театре 11 июля, после ее похоронят на Троекуровском кладбище,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:09
2024-07-09T16:09
культура
ссср
ленинград
марина кондратьева
людмила семеняка
галина степаненко
большой театр
московское хореографическое училище
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958143116_0:86:3075:1816_1920x0_80_0_0_fc6b24993be9ce82d939f8a455f1cbab.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Прощание с народной артисткой СССР, прима-балериной Мариной Кондратьевой состоится в Большом театре 11 июля, после ее похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Кондратьева умерла в ночь на понедельник на 91-м году жизни. "Прощание с Мариной Кондратьевой состоится 11 июля в 11 часов утра в Большом театре, а похороны пройдут на Троекуровском кладбище, отпевание в 12.30", - сказал представитель пресс-службы. Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. В 1952 году она окончила Московское хореографическое училище (класс Галины Петровой) и стала артисткой балетной труппы Большого театра. Кроме того, в 1980 году окончила ГИТИС, после чего преподавала там, а затем в Московской государственной академии хореографии. Кондратьева с 1980 года была педагогом-репетитором балетной труппы Большого театра. Под ее руководством репетировали Людмила Семеняка, Галина Степаненко, Анна Антоничева, Екатерина Шипулина, Наталья Осипова, Ольга Смирнова, Юлия Степанова, Маргарита Шрайнер, Нелли Кобахидзе, Ана Туразашвили, Антонина Чапкина, Нина Бирюкова.
ссср
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958143116_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_323f3515680626263791dbd579f64dd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, ленинград, марина кондратьева, людмила семеняка, галина степаненко, большой театр, московское хореографическое училище, гитис
Культура, СССР, Ленинград, Марина Кондратьева, Людмила Семеняка, Галина Степаненко, Большой театр, Московское хореографическое училище, ГИТИС
Прощание с прима-балериной Кондратьевой пройдет в Большом театре 11 июля

Прощание с прима-балериной Мариной Кондратьевой пройдет в Большом театре 11 июля

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкБалетмейстер-педагог Большого театра Марина Кондратьева
Балетмейстер-педагог Большого театра Марина Кондратьева - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Балетмейстер-педагог Большого театра Марина Кондратьева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Прощание с народной артисткой СССР, прима-балериной Мариной Кондратьевой состоится в Большом театре 11 июля, после ее похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Кондратьева умерла в ночь на понедельник на 91-м году жизни.
«
"Прощание с Мариной Кондратьевой состоится 11 июля в 11 часов утра в Большом театре, а похороны пройдут на Троекуровском кладбище, отпевание в 12.30", - сказал представитель пресс-службы.
Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. В 1952 году она окончила Московское хореографическое училище (класс Галины Петровой) и стала артисткой балетной труппы Большого театра. Кроме того, в 1980 году окончила ГИТИС, после чего преподавала там, а затем в Московской государственной академии хореографии.
Кондратьева с 1980 года была педагогом-репетитором балетной труппы Большого театра. Под ее руководством репетировали Людмила Семеняка, Галина Степаненко, Анна Антоничева, Екатерина Шипулина, Наталья Осипова, Ольга Смирнова, Юлия Степанова, Маргарита Шрайнер, Нелли Кобахидзе, Ана Туразашвили, Антонина Чапкина, Нина Бирюкова.
 
КультураСССРЛенинградМарина КондратьеваЛюдмила СеменякаГалина СтепаненкоБольшой театрМосковское хореографическое училищеГИТИС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала