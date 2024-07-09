https://ria.ru/20240709/kondrateva-1958540320.html

Прощание с прима-балериной Кондратьевой пройдет в Большом театре 11 июля

Прощание с прима-балериной Кондратьевой пройдет в Большом театре 11 июля - РИА Новости, 09.07.2024

Прощание с прима-балериной Кондратьевой пройдет в Большом театре 11 июля

Прощание с народной артисткой СССР, прима-балериной Мариной Кондратьевой состоится в Большом театре 11 июля, после ее похоронят на Троекуровском кладбище,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:09

2024-07-09T16:09

2024-07-09T16:09

культура

ссср

ленинград

марина кондратьева

людмила семеняка

галина степаненко

большой театр

московское хореографическое училище

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Прощание с народной артисткой СССР, прима-балериной Мариной Кондратьевой состоится в Большом театре 11 июля, после ее похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Кондратьева умерла в ночь на понедельник на 91-м году жизни. "Прощание с Мариной Кондратьевой состоится 11 июля в 11 часов утра в Большом театре, а похороны пройдут на Троекуровском кладбище, отпевание в 12.30", - сказал представитель пресс-службы. Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. В 1952 году она окончила Московское хореографическое училище (класс Галины Петровой) и стала артисткой балетной труппы Большого театра. Кроме того, в 1980 году окончила ГИТИС, после чего преподавала там, а затем в Московской государственной академии хореографии. Кондратьева с 1980 года была педагогом-репетитором балетной труппы Большого театра. Под ее руководством репетировали Людмила Семеняка, Галина Степаненко, Анна Антоничева, Екатерина Шипулина, Наталья Осипова, Ольга Смирнова, Юлия Степанова, Маргарита Шрайнер, Нелли Кобахидзе, Ана Туразашвили, Антонина Чапкина, Нина Бирюкова.

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ссср, ленинград, марина кондратьева, людмила семеняка, галина степаненко, большой театр, московское хореографическое училище, гитис