https://ria.ru/20240709/komandir-1958603692.html

Командира артиллерийской бригады ВСУ заочно осудили на 20 лет

Командира артиллерийской бригады ВСУ заочно осудили на 20 лет - РИА Новости, 09.07.2024

Командира артиллерийской бригады ВСУ заочно осудили на 20 лет

Командир артиллерийской бригады ВСУ Андраник Гаспарян, отдавший приказ о прицельном обстреле гражданской инфраструктуры в городе Стаханове ЛНР, заочно осужден... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T19:25

2024-07-09T19:25

2024-07-09T19:25

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Командир артиллерийской бригады ВСУ Андраник Гаспарян, отдавший приказ о прицельном обстреле гражданской инфраструктуры в городе Стаханове ЛНР, заочно осужден на 20 лет колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора командиру 26-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (далее - 26-й ОАБр ВСУ) Андранику Гаспаряну... Приговором суда Гаспаряну заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов; покушении на убийство двух и более лиц; умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Установлено, что в июле 2020 года Гаспарян, действуя по сговору с представителями вышестоящего военного руководства Украины, а также военнослужащими указанной бригады, отдал приказ прицельно обстрелять из тяжелых артиллерийских орудий 2А36, 2С5 "Гиацинт" снарядами ЗОФ-29 калибра 152 миллиметра объекты гражданской инфраструктуры в Стаханове (ЛНР). Отмечается, что в результате домовладение было полностью уничтожено. Подчеркивается, что потерпевшая и другие мирные жители не пострадали, так как успели укрыться в безопасном месте.

https://ria.ru/20240709/front-1958268807.html

https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html

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происшествия, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)