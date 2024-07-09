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Командира артиллерийской бригады ВСУ заочно осудили на 20 лет
Командира артиллерийской бригады ВСУ заочно осудили на 20 лет - РИА Новости, 09.07.2024
Командира артиллерийской бригады ВСУ заочно осудили на 20 лет
Командир артиллерийской бригады ВСУ Андраник Гаспарян, отдавший приказ о прицельном обстреле гражданской инфраструктуры в городе Стаханове ЛНР, заочно осужден... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:25
2024-07-09T19:25
2024-07-09T19:25
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Командир артиллерийской бригады ВСУ Андраник Гаспарян, отдавший приказ о прицельном обстреле гражданской инфраструктуры в городе Стаханове ЛНР, заочно осужден на 20 лет колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора командиру 26-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (далее - 26-й ОАБр ВСУ) Андранику Гаспаряну... Приговором суда Гаспаряну заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов; покушении на убийство двух и более лиц; умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Установлено, что в июле 2020 года Гаспарян, действуя по сговору с представителями вышестоящего военного руководства Украины, а также военнослужащими указанной бригады, отдал приказ прицельно обстрелять из тяжелых артиллерийских орудий 2А36, 2С5 "Гиацинт" снарядами ЗОФ-29 калибра 152 миллиметра объекты гражданской инфраструктуры в Стаханове (ЛНР). Отмечается, что в результате домовладение было полностью уничтожено. Подчеркивается, что потерпевшая и другие мирные жители не пострадали, так как успели укрыться в безопасном месте.
https://ria.ru/20240709/front-1958268807.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Командира артиллерийской бригады ВСУ заочно осудили на 20 лет
Командир бригады ВСУ, приказавший обстрелять Стаханов, заочно получил 20 лет