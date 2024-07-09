https://ria.ru/20240709/kndr-1958441415.html

Россия и КНДР намерены развивать сотрудничество, заявил Песков

Россия и КНДР намерены развивать сотрудничество, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и КНДР намерены развивать сотрудничество, заявил Песков

Россия и КНДР намерены развивать и углублять сотрудничество во всех сферах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:04

2024-07-09T11:04

2024-07-09T11:04

россия

пхеньян

дмитрий песков

ким ир сен

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953769074_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_cd3367ebf86ed2fd8bb3161d98d92def.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и КНДР намерены развивать и углублять сотрудничество во всех сферах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это касается военного ведомства, тема затронутая вами, поэтому лучше обращаться туда. Я же могу сказать, могу подтвердить лишь одно: действительно, в развитие тех договорённостей, которые были достигнуты по результатам недавнего визита президента (РФ) Путина в Пхеньян мы намерены и дальше развивать и углублять отношения во всех возможных сферах с нашим одним из ближайших соседей - Северной Кореей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова цель визита в Россию представителей Военного университета имени Ким Ир Сена.

https://ria.ru/20230914/sotrudnichestvo-1896323176.html

россия

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, пхеньян, дмитрий песков, ким ир сен, в мире