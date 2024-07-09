Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНДР намерены развивать сотрудничество, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/kndr-1958441415.html
Россия и КНДР намерены развивать сотрудничество, заявил Песков
Россия и КНДР намерены развивать сотрудничество, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и КНДР намерены развивать сотрудничество, заявил Песков
Россия и КНДР намерены развивать и углублять сотрудничество во всех сферах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:04
2024-07-09T11:04
россия
пхеньян
дмитрий песков
ким ир сен
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953769074_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_cd3367ebf86ed2fd8bb3161d98d92def.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и КНДР намерены развивать и углублять сотрудничество во всех сферах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это касается военного ведомства, тема затронутая вами, поэтому лучше обращаться туда. Я же могу сказать, могу подтвердить лишь одно: действительно, в развитие тех договорённостей, которые были достигнуты по результатам недавнего визита президента (РФ) Путина в Пхеньян мы намерены и дальше развивать и углублять отношения во всех возможных сферах с нашим одним из ближайших соседей - Северной Кореей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова цель визита в Россию представителей Военного университета имени Ким Ир Сена.
https://ria.ru/20230914/sotrudnichestvo-1896323176.html
россия
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953769074_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_6078cd2b9576074cf00f528afc30187e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пхеньян, дмитрий песков, ким ир сен, в мире
Россия, Пхеньян, Дмитрий Песков, Ким Ир Сен, В мире
Россия и КНДР намерены развивать сотрудничество, заявил Песков

Песков: Россия и КНДР будут углублять сотрудничество во всех сферах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе
Вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и КНДР намерены развивать и углублять сотрудничество во всех сферах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это касается военного ведомства, тема затронутая вами, поэтому лучше обращаться туда. Я же могу сказать, могу подтвердить лишь одно: действительно, в развитие тех договорённостей, которые были достигнуты по результатам недавнего визита президента (РФ) Путина в Пхеньян мы намерены и дальше развивать и углублять отношения во всех возможных сферах с нашим одним из ближайших соседей - Северной Кореей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова цель визита в Россию представителей Военного университета имени Ким Ир Сена.
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
В Кремле рассказали о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР
14 сентября 2023, 14:29
 
РоссияПхеньянДмитрий ПесковКим Ир СенВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала