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Россия и КНДР намерены развивать сотрудничество, заявил Песков
Россия и КНДР намерены развивать сотрудничество, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и КНДР намерены развивать сотрудничество, заявил Песков
Россия и КНДР намерены развивать и углублять сотрудничество во всех сферах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:04
2024-07-09T11:04
2024-07-09T11:04
россия
пхеньян
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и КНДР намерены развивать и углублять сотрудничество во всех сферах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это касается военного ведомства, тема затронутая вами, поэтому лучше обращаться туда. Я же могу сказать, могу подтвердить лишь одно: действительно, в развитие тех договорённостей, которые были достигнуты по результатам недавнего визита президента (РФ) Путина в Пхеньян мы намерены и дальше развивать и углублять отношения во всех возможных сферах с нашим одним из ближайших соседей - Северной Кореей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова цель визита в Россию представителей Военного университета имени Ким Ир Сена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, дмитрий песков, ким ир сен, в мире
Россия, Пхеньян, Дмитрий Песков, Ким Ир Сен, В мире
Россия и КНДР намерены развивать сотрудничество, заявил Песков
Песков: Россия и КНДР будут углублять сотрудничество во всех сферах