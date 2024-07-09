Рейтинг@Mail.ru
Клинтон заявлял Ельцину об отсутствии угроз от НАТО, свидетельствуют архивы - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 09.07.2024 (обновлено: 23:37 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/klinton-1958638921.html
Клинтон заявлял Ельцину об отсутствии угроз от НАТО, свидетельствуют архивы
Клинтон заявлял Ельцину об отсутствии угроз от НАТО, свидетельствуют архивы - РИА Новости, 09.07.2024
Клинтон заявлял Ельцину об отсутствии угроз от НАТО, свидетельствуют архивы
Бывший президент США Билл Клинтон на встрече с президентом России Борисом Ельцином в 1997 году обещал, что НАТО не угрожает РФ, но не захотел ограничивать... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T23:28
2024-07-09T23:37
сша
россия
ссср
билл клинтон
борис ельцин
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104372/80/1043728036_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_df1729b0059b72fe8ede50d06b2eef29.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон на встрече с президентом России Борисом Ельцином в 1997 году обещал, что НАТО не угрожает РФ, но не захотел ограничивать бывших членов СССР в претензиях на участие в альянсе, следует из рассекреченных архивных документов. "Я пытаюсь создать НАТО, которая не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы", - заявил Клинтон, следует из рассекреченной стенограммы состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме встречи. Основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, связанных с отношениями РФ, США и НАТО. Как заявил на встрече Клинтон, обещание о том, что бывшие члены СССР не смогут войти в альянс, "было бы плохим для попытки построить новую НАТО, но также было бы плохим для попытки построить новую Россию". Президент США заявил, что "никто не говорит о массивном, ускоренном расширении" альянса, но он и не позволит кому-то ограничивать возможности по вступлению в организацию других стран, и сам не станет этого делать. На встрече Ельцин говорит о 16 союзниках НАТО, между тем с 1999 года их число к настоящему моменту выросло до 32. В телеграмме посольству США в Лондоне от ноября 2000 года рассказывается о состоявшемся визите в Москву британского дипломата Дэвида Мэннинга, который он обсуждал с заместителем главы госдепа Строубом Тэлботтом. Тэлботт предположил, что при новом президенте РФ Владимире Путине "следующий раунд расширения НАТО пройдет проще". Американский дипломат счел, что Путин видит основные угрозы в исламизме и Китае, а Ельцин относился к НАТО эмоционально.
https://ria.ru/20240709/ssha-1958638251.html
https://ria.ru/20240405/nato-1938028491.html
сша
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104372/80/1043728036_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_40817057bb68bcdde10d6973bfd250a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, ссср, билл клинтон, борис ельцин, владимир путин, нато
США, Россия, СССР, Билл Клинтон, Борис Ельцин, Владимир Путин, НАТО
Клинтон заявлял Ельцину об отсутствии угроз от НАТО, свидетельствуют архивы

Рассекреченный документ: Клинтон обещал Ельцину, что НАТО не угрожает России

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкВстреча Б.Ельцина и Б.Клинтона в Кремле. 2 сентября 1998 года
Встреча Б.Ельцина и Б.Клинтона в Кремле. 2 сентября 1998 года - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Встреча Б.Ельцина и Б.Клинтона в Кремле. 2 сентября 1998 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон на встрече с президентом России Борисом Ельцином в 1997 году обещал, что НАТО не угрожает РФ, но не захотел ограничивать бывших членов СССР в претензиях на участие в альянсе, следует из рассекреченных архивных документов.
«
"Я пытаюсь создать НАТО, которая не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы", - заявил Клинтон, следует из рассекреченной стенограммы состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме встречи.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Стало известно, как США 30 лет назад хотели принять Украину в НАТО
Вчера, 23:25
Основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, связанных с отношениями РФ, США и НАТО.
Как заявил на встрече Клинтон, обещание о том, что бывшие члены СССР не смогут войти в альянс, "было бы плохим для попытки построить новую НАТО, но также было бы плохим для попытки построить новую Россию".
Президент США заявил, что "никто не говорит о массивном, ускоренном расширении" альянса, но он и не позволит кому-то ограничивать возможности по вступлению в организацию других стран, и сам не станет этого делать.
На встрече Ельцин говорит о 16 союзниках НАТО, между тем с 1999 года их число к настоящему моменту выросло до 32.
В телеграмме посольству США в Лондоне от ноября 2000 года рассказывается о состоявшемся визите в Москву британского дипломата Дэвида Мэннинга, который он обсуждал с заместителем главы госдепа Строубом Тэлботтом. Тэлботт предположил, что при новом президенте РФ Владимире Путине "следующий раунд расширения НАТО пройдет проще". Американский дипломат счел, что Путин видит основные угрозы в исламизме и Китае, а Ельцин относился к НАТО эмоционально.
Переговоры президента России Бориса Ельцина и президента США Билла Клинтона по вопросам ядерной безопасности в Москве. 21 апреля 1996 - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Обман рассекречен. Что США пообещали Ельцину в 1994-м
5 апреля, 13:52
 
СШАРоссияСССРБилл КлинтонБорис ЕльцинВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала