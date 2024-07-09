https://ria.ru/20240709/klinton-1958638921.html

Клинтон заявлял Ельцину об отсутствии угроз от НАТО, свидетельствуют архивы

Клинтон заявлял Ельцину об отсутствии угроз от НАТО, свидетельствуют архивы - РИА Новости, 09.07.2024

Клинтон заявлял Ельцину об отсутствии угроз от НАТО, свидетельствуют архивы

Бывший президент США Билл Клинтон на встрече с президентом России Борисом Ельцином в 1997 году обещал, что НАТО не угрожает РФ, но не захотел ограничивать... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T23:28

2024-07-09T23:28

2024-07-09T23:37

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон на встрече с президентом России Борисом Ельцином в 1997 году обещал, что НАТО не угрожает РФ, но не захотел ограничивать бывших членов СССР в претензиях на участие в альянсе, следует из рассекреченных архивных документов. "Я пытаюсь создать НАТО, которая не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы", - заявил Клинтон, следует из рассекреченной стенограммы состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме встречи. Основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, связанных с отношениями РФ, США и НАТО. Как заявил на встрече Клинтон, обещание о том, что бывшие члены СССР не смогут войти в альянс, "было бы плохим для попытки построить новую НАТО, но также было бы плохим для попытки построить новую Россию". Президент США заявил, что "никто не говорит о массивном, ускоренном расширении" альянса, но он и не позволит кому-то ограничивать возможности по вступлению в организацию других стран, и сам не станет этого делать. На встрече Ельцин говорит о 16 союзниках НАТО, между тем с 1999 года их число к настоящему моменту выросло до 32. В телеграмме посольству США в Лондоне от ноября 2000 года рассказывается о состоявшемся визите в Москву британского дипломата Дэвида Мэннинга, который он обсуждал с заместителем главы госдепа Строубом Тэлботтом. Тэлботт предположил, что при новом президенте РФ Владимире Путине "следующий раунд расширения НАТО пройдет проще". Американский дипломат счел, что Путин видит основные угрозы в исламизме и Китае, а Ельцин относился к НАТО эмоционально.

https://ria.ru/20240709/ssha-1958638251.html

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сша, россия, ссср, билл клинтон, борис ельцин, владимир путин, нато