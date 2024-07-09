https://ria.ru/20240709/khorvatiya-1958642161.html

Замглавы силового ведомства БиГ сбежал в Хорватию от следствия о коррупции

Замглавы силового ведомства БиГ сбежал в Хорватию от следствия о коррупции - РИА Новости, 09.07.2024

Замглавы силового ведомства БиГ сбежал в Хорватию от следствия о коррупции

Замдиректора Государственного агентства по расследованиям и защите (SIPA) Боснии и Герцеговины (БиГ) Зоран Галич бежал в соседнюю Хорватию из-за расследования... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T23:45

2024-07-09T23:45

2024-07-09T23:45

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хорватия

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БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Замдиректора Государственного агентства по расследованиям и защите (SIPA) Боснии и Герцеговины (БиГ) Зоран Галич бежал в соседнюю Хорватию из-за расследования дела о коррупции на границе двух стран, сообщила прокуратура БиГ. Надзорный орган 8 июня постановил задержать замкомандира пограничной полиции БиГ Благое Миловича в городе Требине, а также гражданина БиГ и Хорватии Ивицу Баго по подозрению в организованной преступности, незаконном обороте акцизных товаров, злоупотреблении служебным положением. Баго ранее задерживался в Хорватии по подозрению в контрабанде сигарет. В акции задержания участвовали сотрудники SIPA, которые действуют в значимых для государства операциях. "Следствием наряду с другими лицами, охвачен и замдиректора SIPA Зоран Галич, по подозрению в получении взяток и злоупотреблении служебным положением. Есть обоснованные подозрения, что неустановленное лицо из структур, участвующих в расследовании, подозреваемому доставило информацию… после чего он 8 июля 2024 года во второй половине дня нелегально перешел границу БиГ и скрылся в Хорватии, где находится до сих пор", - указала боснийская прокуратура. Дальнейшее расследование ведется с участием Europol, прокуратура БиГ также намерена подключить другие отечественные органы и международных партнеров к делу о "коррупции высокого уровня". Бежавший Галич с 2014 по 2023 годы был директором пограничной полиции БиГ, а до того возглавлял полицию Западногерцеговинского кантона (округа), который граничит с Хорватией.

https://ria.ru/20231010/bolgariya-1901819340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хорватия