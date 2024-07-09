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Руководителя фирмы-застройщика в КБР подозревают в хищении - РИА Новости, 09.07.2024
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15:29 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/khischenie-1958526285.html
Руководителя фирмы-застройщика в КБР подозревают в хищении
Руководителя фирмы-застройщика в КБР подозревают в хищении - РИА Новости, 09.07.2024
Руководителя фирмы-застройщика в КБР подозревают в хищении
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы, которого подозревают в том, что он получил от дольщиков... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:29
2024-07-09T15:29
происшествия
жилье
россия
чегемский район
обманутые дольщики в россии
кабардино-балкарская республика (кбр)
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы, которого подозревают в том, что он получил от дольщиков больше 45 миллионов рублей, но так и не построил для них квартиры, сообщило СУСК РФ по региону в Telegram-канале. По версии следствия, с марта 2019 года индивидуальный предприниматель осуществлял строительство многоквартирных жилых комплексов "Поколение" и "Мегаполис" в селении Шалушка в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. "Действуя в нарушение требований федерального законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов, без государственной регистрации договоров он привлек денежные средства граждан в общей сумме 45,5 миллиона рублей. Строительство многоквартирных домов в установленные сроки застройщик не выполнил и в эксплуатацию не ввел", - говорится в сообщении. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье "Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. Ее санкция предусматривает до 5 лишения свободы.
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происшествия, жилье, россия, чегемский район, обманутые дольщики в россии, кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Чегемский район, Обманутые дольщики в России, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Следственный комитет России (СК РФ)
Руководителя фирмы-застройщика в КБР подозревают в хищении

В КБР застройщика подозревают в хищении более 45 миллионов рублей у дольщиков

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы, которого подозревают в том, что он получил от дольщиков больше 45 миллионов рублей, но так и не построил для них квартиры, сообщило СУСК РФ по региону в Telegram-канале.
По версии следствия, с марта 2019 года индивидуальный предприниматель осуществлял строительство многоквартирных жилых комплексов "Поколение" и "Мегаполис" в селении Шалушка в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.
"Действуя в нарушение требований федерального законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов, без государственной регистрации договоров он привлек денежные средства граждан в общей сумме 45,5 миллиона рублей. Строительство многоквартирных домов в установленные сроки застройщик не выполнил и в эксплуатацию не ввел", - говорится в сообщении.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье "Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. Ее санкция предусматривает до 5 лишения свободы.
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ПроисшествияЖильеРоссияЧегемский районОбманутые дольщики в РоссииКабардино-Балкарская Республика (КБР)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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