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Руководителя фирмы-застройщика в КБР подозревают в хищении
Руководителя фирмы-застройщика в КБР подозревают в хищении - РИА Новости, 09.07.2024
Руководителя фирмы-застройщика в КБР подозревают в хищении
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы, которого подозревают в том, что он получил от дольщиков... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:29
2024-07-09T15:29
2024-07-09T15:29
происшествия
жилье
россия
чегемский район
обманутые дольщики в россии
кабардино-балкарская республика (кбр)
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы, которого подозревают в том, что он получил от дольщиков больше 45 миллионов рублей, но так и не построил для них квартиры, сообщило СУСК РФ по региону в Telegram-канале. По версии следствия, с марта 2019 года индивидуальный предприниматель осуществлял строительство многоквартирных жилых комплексов "Поколение" и "Мегаполис" в селении Шалушка в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. "Действуя в нарушение требований федерального законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов, без государственной регистрации договоров он привлек денежные средства граждан в общей сумме 45,5 миллиона рублей. Строительство многоквартирных домов в установленные сроки застройщик не выполнил и в эксплуатацию не ввел", - говорится в сообщении. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье "Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. Ее санкция предусматривает до 5 лишения свободы.
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происшествия, жилье, россия, чегемский район, обманутые дольщики в россии, кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Чегемский район, Обманутые дольщики в России, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Следственный комитет России (СК РФ)
Руководителя фирмы-застройщика в КБР подозревают в хищении
В КБР застройщика подозревают в хищении более 45 миллионов рублей у дольщиков