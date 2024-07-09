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Руководителя фирмы-застройщика в КБР подозревают в хищении

Руководителя фирмы-застройщика в КБР подозревают в хищении - РИА Новости, 09.07.2024

Руководителя фирмы-застройщика в КБР подозревают в хищении

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы, которого подозревают в том, что он получил от дольщиков... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:29

2024-07-09T15:29

2024-07-09T15:29

происшествия

жилье

россия

чегемский район

обманутые дольщики в россии

кабардино-балкарская республика (кбр)

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы, которого подозревают в том, что он получил от дольщиков больше 45 миллионов рублей, но так и не построил для них квартиры, сообщило СУСК РФ по региону в Telegram-канале. По версии следствия, с марта 2019 года индивидуальный предприниматель осуществлял строительство многоквартирных жилых комплексов "Поколение" и "Мегаполис" в селении Шалушка в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. "Действуя в нарушение требований федерального законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов, без государственной регистрации договоров он привлек денежные средства граждан в общей сумме 45,5 миллиона рублей. Строительство многоквартирных домов в установленные сроки застройщик не выполнил и в эксплуатацию не ввел", - говорится в сообщении. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье "Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. Ее санкция предусматривает до 5 лишения свободы.

https://realty.ria.ru/20240618/zastroyschik-1953573958.html

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происшествия, жилье, россия, чегемский район, обманутые дольщики в россии, кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф)