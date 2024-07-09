https://ria.ru/20240709/kharkov-1958614247.html

"Заметили недавно". На Западе сделали неожиданное заявление о Харькове

"Заметили недавно". На Западе сделали неожиданное заявление о Харькове - РИА Новости, 09.07.2024

"Заметили недавно". На Западе сделали неожиданное заявление о Харькове

Российские планирующие авиабомбы обладают разрушительным эффектом и уничтожают стратегические объекты в Харькове, пишет чешская Seznam zprávy. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:21

2024-07-09T20:21

2024-07-09T20:21

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украина

авдеевка

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

f-16

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы обладают разрушительным эффектом и уничтожают стратегические объекты в Харькове, пишет чешская Seznam zprávy."В этом году широкое применение авиационных планирующих бомб послужило главной причиной падения укрепленного города Авдеевка. В последние дни заметен их разрушительный потенциал в Харькове", — говорится в публикации.Бомбардировщики, которые наносят удары по линии фронта, могут находиться в глубине российской территории. Это существенная проблема, с которой Украина пыталась бороться, но системно решить не смогла, уточняется в материале.По словам опрошенных газетой экспертов, F-16 американского производства, которые намерены передать ВСУ, не изменят ситуацию в небе над республикой. Им предстоит борьба с противником, совершенствующим свои навыки по мере развития конфликта, отметили аналитики."Одна из проблем — наземная противовоздушная оборона. Из-за нее украинским боевым самолетам крайне опасно летать на больших высотах практически в любом месте на Украине. <…> То есть российская ПВО значительно снизит эффективность F-16", — резюмируется в статье.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240709/sekret-1958559138.html

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https://ria.ru/20240709/rossiya-1958593716.html

харьков

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в мире, харьков, украина, авдеевка, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, f-16, россия