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"Заметили недавно". На Западе сделали неожиданное заявление о Харькове - РИА Новости, 09.07.2024
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20:21 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/kharkov-1958614247.html
"Заметили недавно". На Западе сделали неожиданное заявление о Харькове
"Заметили недавно". На Западе сделали неожиданное заявление о Харькове - РИА Новости, 09.07.2024
"Заметили недавно". На Западе сделали неожиданное заявление о Харькове
Российские планирующие авиабомбы обладают разрушительным эффектом и уничтожают стратегические объекты в Харькове, пишет чешская Seznam zprávy. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:21
2024-07-09T20:21
в мире
харьков
украина
авдеевка
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
f-16
россия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы обладают разрушительным эффектом и уничтожают стратегические объекты в Харькове, пишет чешская Seznam zprávy."В этом году широкое применение авиационных планирующих бомб послужило главной причиной падения укрепленного города Авдеевка. В последние дни заметен их разрушительный потенциал в Харькове", — говорится в публикации.Бомбардировщики, которые наносят удары по линии фронта, могут находиться в глубине российской территории. Это существенная проблема, с которой Украина пыталась бороться, но системно решить не смогла, уточняется в материале.По словам опрошенных газетой экспертов, F-16 американского производства, которые намерены передать ВСУ, не изменят ситуацию в небе над республикой. Им предстоит борьба с противником, совершенствующим свои навыки по мере развития конфликта, отметили аналитики."Одна из проблем — наземная противовоздушная оборона. Из-за нее украинским боевым самолетам крайне опасно летать на больших высотах практически в любом месте на Украине. &lt;…&gt; То есть российская ПВО значительно снизит эффективность F-16", — резюмируется в статье.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240709/sekret-1958559138.html
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в мире, харьков, украина, авдеевка, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, f-16, россия
В мире, Харьков, Украина, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, F-16, Россия
"Заметили недавно". На Западе сделали неожиданное заявление о Харькове

SZ: планирующие бомбы ВКС имеют разрушительный эффект на ВСУ в Харькове

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы обладают разрушительным эффектом и уничтожают стратегические объекты в Харькове, пишет чешская Seznam zprávy.
"В этом году широкое применение авиационных планирующих бомб послужило главной причиной падения укрепленного города Авдеевка. В последние дни заметен их разрушительный потенциал в Харькове", — говорится в публикации.
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Бомбардировщики, которые наносят удары по линии фронта, могут находиться в глубине российской территории. Это существенная проблема, с которой Украина пыталась бороться, но системно решить не смогла, уточняется в материале.
По словам опрошенных газетой экспертов, F-16 американского производства, которые намерены передать ВСУ, не изменят ситуацию в небе над республикой. Им предстоит борьба с противником, совершенствующим свои навыки по мере развития конфликта, отметили аналитики.
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"Одна из проблем — наземная противовоздушная оборона. Из-за нее украинским боевым самолетам крайне опасно летать на больших высотах практически в любом месте на Украине. <…> То есть российская ПВО значительно снизит эффективность F-16", — резюмируется в статье.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреХарьковУкраинаАвдеевкаВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииF-16Россия
 
 
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