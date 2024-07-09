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Умер глава управления госэкспертизы Минобороны Магомед Хандаев

Умер глава управления госэкспертизы Минобороны Магомед Хандаев - РИА Новости, 09.07.2024

Умер глава управления госэкспертизы Минобороны Магомед Хандаев

Скончался глава управления госэкспертизы Минобороны Магомед Хандаев, его похоронят в Шамильском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в администрации района. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T00:48

2024-07-09T00:48

2024-07-09T02:30

россия

шамильский район

дагестанский государственный технический университет

гент

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Скончался глава управления госэкспертизы Минобороны Магомед Хандаев, его похоронят в Шамильском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в администрации района."Магомед Хандаев скончался, его похоронят в селе Гента", – сообщили в пресс-службе администрации.Ему был 61 год.Магомед Хандаев родился 14 мая 1963 года в селе Гента Советского района Республики Дагестан. Как сообщается на сайте Минобороны, он закончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, высшие академические курсы Военной академии Генштаба, Российскую академию госслужбы при президенте России, Дагестанский государственный технический университет (промышленное и гражданское строительство).Проходил военную службу в военно-строительных частях и организациях главного управления специального строительства, главного квартирно-эксплуатационного управления Минобороны в должностях от заместителя командира военно-строительной роты до заместителя начальника главного квартирно-эксплуатационного управления. В июне 2023 года он был назначен начальником управления государственной экспертизы ведомства.

россия

шамильский район

гент

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россия, шамильский район, дагестанский государственный технический университет, гент, министерство обороны рф (минобороны рф)