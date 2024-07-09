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Кэмерон отказался от поста теневого министра консерваторов - РИА Новости, 09.07.2024
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08:46 09.07.2024 (обновлено: 08:51 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/kemeron-1958412160.html
Кэмерон отказался от поста теневого министра консерваторов
Кэмерон отказался от поста теневого министра консерваторов - РИА Новости, 09.07.2024
Кэмерон отказался от поста теневого министра консерваторов
Экс-глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил в соцсети X, что не будет занимать пост министра иностранных в теневом кабинете Консервативной партии... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T08:46
2024-07-09T08:51
в мире
великобритания
кир стармер
дэвид кэмерон
риши сунак
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экс-глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил в соцсети X, что не будет занимать пост министра иностранных в теневом кабинете Консервативной партии Великобритании, вместо него теневым министром иностранных дел станет консерватор Эндрю Митчелл. Ранее новый премьер Британии Кир Стармер назначил Дэвида Лэмми в качестве министра иностранных дел после победы Лейбористской партии на парламентских выборах 4 июля. "Для меня было огромной честью занимать должность министра иностранных дел, но очевидно, что оппозиционной Консервативной партии придется следить за новым министром иностранных дел в Палате общин (нижней палаты парламента Великобритании -ред.). Поэтому я сказал Риши Сунаку (лидер консерваторов - ред.), что не приму его предложение", - написал политик в понедельник. Кэмерон также добавил, что роль теневого министра иностранных дел получил бывший замминистра иностранных дел Эндрю Митчелл. В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
https://ria.ru/20240707/starmer-1958056984.html
https://ria.ru/20240705/starmer-1957666647.html
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в мире, великобритания, кир стармер, дэвид кэмерон, риши сунак, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Дэвид Кэмерон, Риши Сунак, Парламентские выборы в Британии – 2024
Кэмерон отказался от поста теневого министра консерваторов

Кэмерон отказался от поста главы МИД в теневом кабинете Консервативной партии

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экс-глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил в соцсети X, что не будет занимать пост министра иностранных в теневом кабинете Консервативной партии Великобритании, вместо него теневым министром иностранных дел станет консерватор Эндрю Митчелл.
Ранее новый премьер Британии Кир Стармер назначил Дэвида Лэмми в качестве министра иностранных дел после победы Лейбористской партии на парламентских выборах 4 июля.
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Новый премьер Великобритании обсудил Газу с Нетаньяху и Аббасом
7 июля, 17:29
"Для меня было огромной честью занимать должность министра иностранных дел, но очевидно, что оппозиционной Консервативной партии придется следить за новым министром иностранных дел в Палате общин (нижней палаты парламента Великобритании -ред.). Поэтому я сказал Риши Сунаку (лидер консерваторов - ред.), что не приму его предложение", - написал политик в понедельник.
Кэмерон также добавил, что роль теневого министра иностранных дел получил бывший замминистра иностранных дел Эндрю Митчелл.
В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
Лидер лейбористов Кир Стармер и король Карл III во время встречи в Букингемском дворце - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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5 июля, 14:20
 
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