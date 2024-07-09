https://ria.ru/20240709/kemeron-1958412160.html

Кэмерон отказался от поста теневого министра консерваторов

Кэмерон отказался от поста теневого министра консерваторов - РИА Новости, 09.07.2024

Кэмерон отказался от поста теневого министра консерваторов

Экс-глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил в соцсети X, что не будет занимать пост министра иностранных в теневом кабинете Консервативной партии... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T08:46

2024-07-09T08:46

2024-07-09T08:51

в мире

великобритания

кир стармер

дэвид кэмерон

риши сунак

парламентские выборы в британии – 2024

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экс-глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил в соцсети X, что не будет занимать пост министра иностранных в теневом кабинете Консервативной партии Великобритании, вместо него теневым министром иностранных дел станет консерватор Эндрю Митчелл. Ранее новый премьер Британии Кир Стармер назначил Дэвида Лэмми в качестве министра иностранных дел после победы Лейбористской партии на парламентских выборах 4 июля. "Для меня было огромной честью занимать должность министра иностранных дел, но очевидно, что оппозиционной Консервативной партии придется следить за новым министром иностранных дел в Палате общин (нижней палаты парламента Великобритании -ред.). Поэтому я сказал Риши Сунаку (лидер консерваторов - ред.), что не приму его предложение", - написал политик в понедельник. Кэмерон также добавил, что роль теневого министра иностранных дел получил бывший замминистра иностранных дел Эндрю Митчелл. В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.

https://ria.ru/20240707/starmer-1958056984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, кир стармер, дэвид кэмерон, риши сунак, парламентские выборы в британии – 2024