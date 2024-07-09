Кэмерон отказался от поста теневого министра консерваторов
Кэмерон отказался от поста главы МИД в теневом кабинете Консервативной партии
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экс-глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил в соцсети X, что не будет занимать пост министра иностранных в теневом кабинете Консервативной партии Великобритании, вместо него теневым министром иностранных дел станет консерватор Эндрю Митчелл.
Ранее новый премьер Британии Кир Стармер назначил Дэвида Лэмми в качестве министра иностранных дел после победы Лейбористской партии на парламентских выборах 4 июля.
"Для меня было огромной честью занимать должность министра иностранных дел, но очевидно, что оппозиционной Консервативной партии придется следить за новым министром иностранных дел в Палате общин (нижней палаты парламента Великобритании -ред.). Поэтому я сказал Риши Сунаку (лидер консерваторов - ред.), что не приму его предложение", - написал политик в понедельник.
Кэмерон также добавил, что роль теневого министра иностранных дел получил бывший замминистра иностранных дел Эндрю Митчелл.
В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
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