https://ria.ru/20240709/kbr-1958422237.html
В КБР завели дело на участников шариатского патруля
В КБР завели дело на участников шариатского патруля - РИА Новости, 09.07.2024
В КБР завели дело на участников шариатского патруля
В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело из-за создания "шариатского патруля", сообщило МВД по региону. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:54
2024-07-09T09:54
2024-07-09T12:08
происшествия
тырныауз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958421231_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56a40ff110745b3edac05bd211f153d9.jpg
НАЛЬЧИК, 9 июл — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело из-за создания "шариатского патруля", сообщило МВД по региону. "Участники так называемого "шариатского патруля" на территории Тырныауза и его окрестностях находили граждан, чье поведение и образ жизни, по их мнению, не соответствует их религиозно-экстремистским убеждениям, <…> оказывали на потерпевших психологическое давление, причиняли им телесные повреждения, в том числе в виде нанесения ударов палками", — указали в ведомстве. По данным министерства, организатором экстремистской группы стал 40-летний житель города Тырныауз, в нее вошли еще девять местных жителей в возрасте от 26 до 54 лет. Подозреваемые совершили противоправные действия против 14 местных жителей. "По версии следствия, преступное сообщество действовало до ноября 2023 года", — отметили в ведомстве. Против организатора группы возбуждено уголовное дело по статье "Создание экстремистского сообщества", в отношении остальных девятерых ее участников — по статье "Участие в экстремистском сообществе" УК. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240614/moskva-1952757432.html
https://ria.ru/20240328/sakhalin-1936287942.html
тырныауз
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958421231_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f9b7a2477d6cbb9c7d84444c671134a6.jpg
Задержание подозреваемых, которые избивали жителей города Тырныауз по "религиозно-экстремистским убеждениям"
Уголовное дело завели в Кабардино-Балкарии в отношении десяти человек, которые в составе "шариатского патруля" избивали жителей города Тырныауз. В МВД говорят, что подозреваемые находили граждан, чей образ жизни не соответствует их "религиозно-экстремистским убеждениям", и били их, в том числе палками.
2024-07-09T09:54
true
PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тырныауз, россия
Происшествия, Тырныауз, Россия
В КБР завели дело на участников шариатского патруля
В КБР десятерых человек заподозрили в участии в "шариатском патруле"
НАЛЬЧИК, 9 июл — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело из-за создания "шариатского патруля", сообщило МВД по региону.
"Участники так называемого "шариатского патруля" на территории Тырныауза и его окрестностях находили граждан, чье поведение и образ жизни, по их мнению, не соответствует их религиозно-экстремистским убеждениям, <…> оказывали на потерпевших психологическое давление, причиняли им телесные повреждения, в том числе в виде нанесения ударов палками", — указали в ведомстве.
По данным министерства, организатором экстремистской группы стал 40-летний житель города Тырныауз
, в нее вошли еще девять местных жителей в возрасте от 26 до 54 лет.
Подозреваемые совершили противоправные действия против 14 местных жителей.
"По версии следствия, преступное сообщество действовало до ноября 2023 года", — отметили в ведомстве.
Против организатора группы возбуждено уголовное дело по статье "Создание экстремистского сообщества", в отношении остальных девятерых ее участников — по статье "Участие в экстремистском сообществе" УК. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.