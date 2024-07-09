https://ria.ru/20240709/kbr-1958422237.html

В КБР завели дело на участников шариатского патруля

В КБР завели дело на участников шариатского патруля - РИА Новости, 09.07.2024

В КБР завели дело на участников шариатского патруля

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело из-за создания "шариатского патруля", сообщило МВД по региону. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:54

2024-07-09T09:54

2024-07-09T12:08

происшествия

тырныауз

россия

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НАЛЬЧИК, 9 июл — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело из-за создания "шариатского патруля", сообщило МВД по региону. "Участники так называемого "шариатского патруля" на территории Тырныауза и его окрестностях находили граждан, чье поведение и образ жизни, по их мнению, не соответствует их религиозно-экстремистским убеждениям, <…> оказывали на потерпевших психологическое давление, причиняли им телесные повреждения, в том числе в виде нанесения ударов палками", — указали в ведомстве. По данным министерства, организатором экстремистской группы стал 40-летний житель города Тырныауз, в нее вошли еще девять местных жителей в возрасте от 26 до 54 лет. Подозреваемые совершили противоправные действия против 14 местных жителей. "По версии следствия, преступное сообщество действовало до ноября 2023 года", — отметили в ведомстве. Против организатора группы возбуждено уголовное дело по статье "Создание экстремистского сообщества", в отношении остальных девятерых ее участников — по статье "Участие в экстремистском сообществе" УК. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240614/moskva-1952757432.html

https://ria.ru/20240328/sakhalin-1936287942.html

тырныауз

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Задержание подозреваемых, которые избивали жителей города Тырныауз по "религиозно-экстремистским убеждениям" Уголовное дело завели в Кабардино-Балкарии в отношении десяти человек, которые в составе "шариатского патруля" избивали жителей города Тырныауз. В МВД говорят, что подозреваемые находили граждан, чей образ жизни не соответствует их "религиозно-экстремистским убеждениям", и били их, в том числе палками. 2024-07-09T09:54 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тырныауз, россия