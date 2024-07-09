https://ria.ru/20240709/katin-1958475885.html

Умер политический обозреватель АПН Владимир Катин

Умер политический обозреватель АПН Владимир Катин - РИА Новости, 09.07.2024

Умер политический обозреватель АПН Владимир Катин

Умер политический обозреватель и публицист Владимир Катин, сообщила РИА Новости его жена Валентина. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:10

2024-07-09T13:10

2024-07-09T16:01

люксембург (округ)

москва

россия

евгений примаков

андрей тарковский

литературная газета

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Умер политический обозреватель и публицист Владимир Катин, сообщила РИА Новости его жена Валентина. "С прискорбием сообщаем, что 7 июля 2024-го скончался Владимир Константинович Катин, политический обозреватель АПН / РИА Новости, публицист-международник", — сказала она.Отпевание и похороны пройдут 10 июля в Люксембурге. Катин окончил Институт востоковедения в Москве, учился в одной группе с бывшим главой правительства и министром иностранных дел Евгением Примаковым и режиссером Андреем Тарковским. В течение многих лет он работал на Ближнем Востоке, в Африке и Европе, пять лет возглавлял редакцию АПН в Париже.Катин был писателем и поэтом, выпустил такие повести, как "Тайна леса Рамбуйе", "Воскресная месса", "Святое место", а также десятки очерковых и публицистических книг. Был удостоен премий "Литературной газеты" и "Огонька". С 1990 года работал корреспондентом АПН / РИА Новости в Люксембурге и был награжден великим герцогом самыми высокими наградами государства за свою журналистскую деятельность.

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люксембург (округ), москва, россия, евгений примаков, андрей тарковский, литературная газета