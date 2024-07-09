Умер политический обозреватель АПН Владимир Катин
Умер политический обозреватель АПН, публицист-международник Владимир Катин
© РИА Новости / Борис Кавашкин | Перейти в медиабанкПолитический обозреватель Агентства печати "Новости" Владимир Катин. 1971 год
Политический обозреватель Агентства печати "Новости" Владимир Катин. 1971 год. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Умер политический обозреватель и публицист Владимир Катин, сообщила РИА Новости его жена Валентина.
"С прискорбием сообщаем, что 7 июля 2024-го скончался Владимир Константинович Катин, политический обозреватель АПН / РИА Новости, публицист-международник", — сказала она.
Отпевание и похороны пройдут 10 июля в Люксембурге.
Катин окончил Институт востоковедения в Москве, учился в одной группе с бывшим главой правительства и министром иностранных дел Евгением Примаковым и режиссером Андреем Тарковским. В течение многих лет он работал на Ближнем Востоке, в Африке и Европе, пять лет возглавлял редакцию АПН в Париже.
Катин был писателем и поэтом, выпустил такие повести, как "Тайна леса Рамбуйе", "Воскресная месса", "Святое место", а также десятки очерковых и публицистических книг. Был удостоен премий "Литературной газеты" и "Огонька".
С 1990 года работал корреспондентом АПН / РИА Новости в Люксембурге и был награжден великим герцогом самыми высокими наградами государства за свою журналистскую деятельность.
В июле 1990 года на базе АПН было создано Информационное агентство "Новости" (ИАН), которое в сентябре 1991 года было преобразовано в Российское информационное агентство "Новости".