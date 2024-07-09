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Умер политический обозреватель АПН Владимир Катин - РИА Новости, 09.07.2024
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13:10 09.07.2024 (обновлено: 16:01 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/katin-1958475885.html
Умер политический обозреватель АПН Владимир Катин
Умер политический обозреватель АПН Владимир Катин - РИА Новости, 09.07.2024
Умер политический обозреватель АПН Владимир Катин
Умер политический обозреватель и публицист Владимир Катин, сообщила РИА Новости его жена Валентина. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:10
2024-07-09T16:01
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Умер политический обозреватель и публицист Владимир Катин, сообщила РИА Новости его жена Валентина. "С прискорбием сообщаем, что 7 июля 2024-го скончался Владимир Константинович Катин, политический обозреватель АПН / РИА Новости, публицист-международник", — сказала она.Отпевание и похороны пройдут 10 июля в Люксембурге. Катин окончил Институт востоковедения в Москве, учился в одной группе с бывшим главой правительства и министром иностранных дел Евгением Примаковым и режиссером Андреем Тарковским. В течение многих лет он работал на Ближнем Востоке, в Африке и Европе, пять лет возглавлял редакцию АПН в Париже.Катин был писателем и поэтом, выпустил такие повести, как "Тайна леса Рамбуйе", "Воскресная месса", "Святое место", а также десятки очерковых и публицистических книг. Был удостоен премий "Литературной газеты" и "Огонька". С 1990 года работал корреспондентом АПН / РИА Новости в Люксембурге и был награжден великим герцогом самыми высокими наградами государства за свою журналистскую деятельность.
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люксембург (округ), москва, россия, евгений примаков, андрей тарковский, литературная газета
Люксембург (округ), Москва, Россия, Евгений Примаков, Андрей Тарковский, Литературная газета
Умер политический обозреватель АПН Владимир Катин

Умер политический обозреватель АПН, публицист-международник Владимир Катин

© РИА Новости / Борис Кавашкин | Перейти в медиабанкПолитический обозреватель Агентства печати "Новости" Владимир Катин. 1971 год
Политический обозреватель Агентства печати Новости Владимир Катин. 1971 год - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Борис Кавашкин
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Политический обозреватель Агентства печати "Новости" Владимир Катин. 1971 год. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Умер политический обозреватель и публицист Владимир Катин, сообщила РИА Новости его жена Валентина.
"С прискорбием сообщаем, что 7 июля 2024-го скончался Владимир Константинович Катин, политический обозреватель АПН / РИА Новости, публицист-международник", — сказала она.
Отпевание и похороны пройдут 10 июля в Люксембурге.
Катин окончил Институт востоковедения в Москве, учился в одной группе с бывшим главой правительства и министром иностранных дел Евгением Примаковым и режиссером Андреем Тарковским. В течение многих лет он работал на Ближнем Востоке, в Африке и Европе, пять лет возглавлял редакцию АПН в Париже.
Катин был писателем и поэтом, выпустил такие повести, как "Тайна леса Рамбуйе", "Воскресная месса", "Святое место", а также десятки очерковых и публицистических книг. Был удостоен премий "Литературной газеты" и "Огонька".
С 1990 года работал корреспондентом АПН / РИА Новости в Люксембурге и был награжден великим герцогом самыми высокими наградами государства за свою журналистскую деятельность.

В июле 1990 года на базе АПН было создано Информационное агентство "Новости" (ИАН), которое в сентябре 1991 года было преобразовано в Российское информационное агентство "Новости".

 
Люксембург (округ)МоскваРоссияЕвгений ПримаковАндрей ТарковскийЛитературная газета
 
 
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