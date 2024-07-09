https://ria.ru/20240709/kanevskiy-1958559815.html

Представитель Каневского опровергла сообщения о раке у актера

Представитель Каневского опровергла сообщения о раке у актера - РИА Новости, 09.07.2024

Представитель Каневского опровергла сообщения о раке у актера

Представитель Леонида Каневского в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у актера обнаружили онкологическое заболевание. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:59

2024-07-09T16:59

2024-07-09T17:28

культура

леонид каневский

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Представитель Леонида Каневского в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у актера обнаружили онкологическое заболевание. "Что за глупости?" - сказала представитель актера, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что во время обследования врачи обнаружили у Каневского злокачественную опухоль. Она также добавила, что актер находится на съемках.

https://ria.ru/20240502/kanevskiy-1942468395.html

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2024

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леонид каневский