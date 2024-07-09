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Представитель Каневского опровергла сообщения о раке у актера - РИА Новости, 09.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:59 09.07.2024 (обновлено: 17:28 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/kanevskiy-1958559815.html
Представитель Каневского опровергла сообщения о раке у актера
Представитель Каневского опровергла сообщения о раке у актера - РИА Новости, 09.07.2024
Представитель Каневского опровергла сообщения о раке у актера
Представитель Леонида Каневского в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у актера обнаружили онкологическое заболевание. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:59
2024-07-09T17:28
культура
леонид каневский
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Представитель Леонида Каневского в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у актера обнаружили онкологическое заболевание. &quot;Что за глупости?&quot; - сказала представитель актера, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что во время обследования врачи обнаружили у Каневского злокачественную опухоль. Она также добавила, что актер находится на съемках.
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леонид каневский
Культура, Леонид Каневский
Представитель Каневского опровергла сообщения о раке у актера

Представитель Каневского опровергла сообщения об обнаружении у актера рака

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАктер Леонид Каневский
Актер Леонид Каневский - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актер Леонид Каневский . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Представитель Леонида Каневского в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у актера обнаружили онкологическое заболевание.
«

"Что за глупости?" - сказала представитель актера, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что во время обследования врачи обнаружили у Каневского злокачественную опухоль.
Она также добавила, что актер находится на съемках.
Актер Леонид Каневский - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Биография Леонида Каневского
2 мая, 00:15
 
КультураЛеонид Каневский
 
 
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