https://ria.ru/20240709/kanevskiy-1958559815.html
Представитель Каневского опровергла сообщения о раке у актера
Представитель Каневского опровергла сообщения о раке у актера - РИА Новости, 09.07.2024
Представитель Каневского опровергла сообщения о раке у актера
Представитель Леонида Каневского в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у актера обнаружили онкологическое заболевание. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:59
2024-07-09T16:59
2024-07-09T17:28
культура
леонид каневский
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Представитель Леонида Каневского в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у актера обнаружили онкологическое заболевание. "Что за глупости?" - сказала представитель актера, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что во время обследования врачи обнаружили у Каневского злокачественную опухоль. Она также добавила, что актер находится на съемках.
https://ria.ru/20240502/kanevskiy-1942468395.html
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леонид каневский
Культура, Леонид Каневский
Представитель Каневского опровергла сообщения о раке у актера
Представитель Каневского опровергла сообщения об обнаружении у актера рака
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Представитель Леонида Каневского в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о том, что у актера обнаружили онкологическое заболевание.
«
"Что за глупости?" - сказала представитель актера, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что во время обследования врачи обнаружили у Каневского злокачественную опухоль.
Она также добавила, что актер находится на съемках.