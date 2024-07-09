https://ria.ru/20240709/jalta-1958525550.html

Часть Ялты снова обесточена

Часть Ялты снова обесточена - РИА Новости, 09.07.2024

Часть Ялты снова обесточена

В крымской Ялте второй день подряд произошла авария на электросетях, обесточены часть города и три близлежащих поселка, сообщила глава городской администрации... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:28

2024-07-09T15:28

2024-07-09T15:28

происшествия

жкх

ялта

форос

янина павленко

сергей аксенов (политик)

карл маркс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. В крымской Ялте второй день подряд произошла авария на электросетях, обесточены часть города и три близлежащих поселка, сообщила глава городской администрации Янина Павленко. В понедельник часть Ялты осталась на несколько часов без света из-за аварии на подстанции. Перебои также были в поселках Форос, Олива, городе Алупка. При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что аварии связаны, прежде всего, с увеличением нагрузок на энергосистему из-за аномально жаркой погоды. "Внимание, отключение электроэнергии. В связи с аварией частично обесточены в Ялте: ул. Екатерининская, пер. Потемкинский, ул. Боткинская, ул. Маршака (Пушкинский рынок), ул. Игнатенко, ул. Карла Маркса, ул. Кривошты 2, 3, 5, ул. Ореховая, 32. Также есть точечные отключения в Массандре, поселке Васильевка и Гурзуф", - написала Павленко в своем Telegram-канале. По ее словам, ориентировочное время ремонта составляет 3-6 часов. В Крыму с 7 по 11 июля действует предупреждение из-за аномальной жары. Максимальная температура воздуха в эти дни составит 33-38 градусов.

https://ria.ru/20240708/aksenov-1958327113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, ялта, форос, янина павленко, сергей аксенов (политик), карл маркс