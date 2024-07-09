Часть Ялты снова обесточена
Павленко: часть крымской Ялты снова обесточена из-за аварии на электросетях
Высоковольтные электролинии в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. В крымской Ялте второй день подряд произошла авария на электросетях, обесточены часть города и три близлежащих поселка, сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
В понедельник часть Ялты осталась на несколько часов без света из-за аварии на подстанции. Перебои также были в поселках Форос, Олива, городе Алупка. При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что аварии связаны, прежде всего, с увеличением нагрузок на энергосистему из-за аномально жаркой погоды.
«
"Внимание, отключение электроэнергии. В связи с аварией частично обесточены в Ялте: ул. Екатерининская, пер. Потемкинский, ул. Боткинская, ул. Маршака (Пушкинский рынок), ул. Игнатенко, ул. Карла Маркса, ул. Кривошты 2, 3, 5, ул. Ореховая, 32. Также есть точечные отключения в Массандре, поселке Васильевка и Гурзуф", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, ориентировочное время ремонта составляет 3-6 часов.
В Крыму с 7 по 11 июля действует предупреждение из-за аномальной жары. Максимальная температура воздуха в эти дни составит 33-38 градусов.
Аксенов прокомментировал ситуацию с энергетикой в Алуште
8 июля, 18:28