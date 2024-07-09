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Часть Ялты снова обесточена - РИА Новости, 09.07.2024
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15:28 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/jalta-1958525550.html
Часть Ялты снова обесточена
Часть Ялты снова обесточена - РИА Новости, 09.07.2024
Часть Ялты снова обесточена
В крымской Ялте второй день подряд произошла авария на электросетях, обесточены часть города и три близлежащих поселка, сообщила глава городской администрации... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:28
2024-07-09T15:28
происшествия
жкх
ялта
форос
янина павленко
сергей аксенов (политик)
карл маркс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. В крымской Ялте второй день подряд произошла авария на электросетях, обесточены часть города и три близлежащих поселка, сообщила глава городской администрации Янина Павленко. В понедельник часть Ялты осталась на несколько часов без света из-за аварии на подстанции. Перебои также были в поселках Форос, Олива, городе Алупка. При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что аварии связаны, прежде всего, с увеличением нагрузок на энергосистему из-за аномально жаркой погоды. "Внимание, отключение электроэнергии. В связи с аварией частично обесточены в Ялте: ул. Екатерининская, пер. Потемкинский, ул. Боткинская, ул. Маршака (Пушкинский рынок), ул. Игнатенко, ул. Карла Маркса, ул. Кривошты 2, 3, 5, ул. Ореховая, 32. Также есть точечные отключения в Массандре, поселке Васильевка и Гурзуф", - написала Павленко в своем Telegram-канале. По ее словам, ориентировочное время ремонта составляет 3-6 часов. В Крыму с 7 по 11 июля действует предупреждение из-за аномальной жары. Максимальная температура воздуха в эти дни составит 33-38 градусов.
https://ria.ru/20240708/aksenov-1958327113.html
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происшествия, жкх, ялта, форос, янина павленко, сергей аксенов (политик), карл маркс
Происшествия, ЖКХ, Ялта, Форос, Янина Павленко, Сергей Аксенов (политик), Карл Маркс
Часть Ялты снова обесточена

Павленко: часть крымской Ялты снова обесточена из-за аварии на электросетях

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные электролинии в Крыму
Высоковольтные электролинии в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Высоковольтные электролинии в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. В крымской Ялте второй день подряд произошла авария на электросетях, обесточены часть города и три близлежащих поселка, сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
В понедельник часть Ялты осталась на несколько часов без света из-за аварии на подстанции. Перебои также были в поселках Форос, Олива, городе Алупка. При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что аварии связаны, прежде всего, с увеличением нагрузок на энергосистему из-за аномально жаркой погоды.
«
"Внимание, отключение электроэнергии. В связи с аварией частично обесточены в Ялте: ул. Екатерининская, пер. Потемкинский, ул. Боткинская, ул. Маршака (Пушкинский рынок), ул. Игнатенко, ул. Карла Маркса, ул. Кривошты 2, 3, 5, ул. Ореховая, 32. Также есть точечные отключения в Массандре, поселке Васильевка и Гурзуф", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, ориентировочное время ремонта составляет 3-6 часов.
В Крыму с 7 по 11 июля действует предупреждение из-за аномальной жары. Максимальная температура воздуха в эти дни составит 33-38 градусов.
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