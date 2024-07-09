https://ria.ru/20240709/izrail-1958643680.html

Турция обвинила Израиль в стремлении подорвать переговоры по Газе

Турция обвинила Израиль в стремлении подорвать переговоры по Газе - РИА Новости, 09.07.2024

Турция обвинила Израиль в стремлении подорвать переговоры по Газе

МИД Турции назвал подрыв школы в Газе "стремлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху" подорвать переговоры о прекращении огня. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T23:58

2024-07-09T23:58

2024-07-09T23:58

в мире

израиль

турция

россия

биньямин нетаньяху

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944308815_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ef12019496e0e8bd7719ddc4cd21cb92.jpg

АНКАРА, 9 июл - РИА Новости. МИД Турции назвал подрыв школы в Газе "стремлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху" подорвать переговоры о прекращении огня. Число жертв израильского обстрела школы с перемещенными лицами в Хан-Юнисе на юге сектора Газа увеличилось до 29, сообщил ранее медиа-офис правительства Газы. "Мы осуждаем массовое убийство Израилем десятков невинных гражданских лиц в школе, где укрывались палестинцы в Хан-Юнисе, Газа. Массовые захоронения, обнаруженные в Хан-Юнисе, и нападения на четыре школы, совершенные там за последние четыре дня, являются конкретным доказательством того, что Израиль стремится к полному уничтожению палестинского народа", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. В МИД Турции считают, что эти нападения показывают, что "правительство Нетаньяху стремится подорвать переговоры о прекращении огня". "Израильские власти будут привлечены к ответственности перед законом за свои действия, которые пренебрегают всеми ценностями человечества и международного права", - отметил МИД Турции. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240709/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240502/gaza-1943507166.html

израиль

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, турция, россия, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году