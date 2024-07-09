https://ria.ru/20240709/izrail-1958569469.html

ЦАХАЛ с августа начнет призывать ультраортодоксов, пишут СМИ

ЦАХАЛ с августа начнет призывать ультраортодоксов, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024

ЦАХАЛ с августа начнет призывать ультраортодоксов, пишут СМИ

Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил предложение об отправке повесток в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывникам из числа ултраортодоксов, начиная с... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:33

2024-07-09T17:33

2024-07-09T17:33

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил предложение об отправке повесток в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывникам из числа ултраортодоксов, начиная с августа, сообщает во вторник портал Ynet. "Министр обороны Йоав Галант провел слушание по поводу подготовки к призыву религиозных призывников и одобрил рекомендацию ЦАХАЛ о выдаче повесток в следующем месяце", - говорится в публикации.Отмечается, что Галант планирует провести дополнительные встречи для религиозного населения, на которых потенциальным призывникам объяснят всю необходимую информацию о возможных подразделениях для прохождения службы. Министр обороны и начальник генштаба ЦАХАЛ подчеркнули, что этот сложный социальный вопрос вызван военной необходимостью. Ранее Галант на фоне продолжающейся войны в секторе Газа и обострения ситуации на границе с Ливаном выступил за расширение масштаба призыва в армию, который бы распространялся на ультраортодоксальных евреев. В ультрарелигиозных кругах Израиля при этом убеждены, что посредством изучения священных текстов ультраортодоксы разделяют общественное бремя и вносят весомый вклад в обеспечение нерушимости и стабильности еврейского государства. В июне Верховный суд Израиля (Багац) единогласно вынес постановление, что государство ввиду отсутствия соответствующих законодательных рамок больше не может освобождать студентов еврейских религиозных учебных заведений (иешив) от призыва на срочную военную службу. Также коллегия из девяти судей постановила, что правительство больше не может оказывать финансовую поддержку студентам иешив, не получившим отсрочку от службы в Армии обороны Израиля. Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в иешивах, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году Верховный суд счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек в вопросе уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени.

https://ria.ru/20240403/prizyv-1937709809.html

https://ria.ru/20240620/netanyakhu-1954388169.html

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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году