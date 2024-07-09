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Заседание глав правительств ШОС пройдет в октябре в Исламабаде - РИА Новости, 09.07.2024
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13:00 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/islamabad-1958471114.html
Заседание глав правительств ШОС пройдет в октябре в Исламабаде
Заседание глав правительств ШОС пройдет в октябре в Исламабаде - РИА Новости, 09.07.2024
Заседание глав правительств ШОС пройдет в октябре в Исламабаде
Заседание глав правительств Шанхайской организации сотрудничества состоится 15-16 октября в столице Пакистана Исламабаде, заявил специальный представитель... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:00
2024-07-09T13:00
в мире
пакистан
исламабад
россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заседание глав правительств Шанхайской организации сотрудничества состоится 15-16 октября в столице Пакистана Исламабаде, заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. "Очередное заседание совета глав правительств государств-членов ШОС состоится 15-16 октября в Исламабаде", - сказал он в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
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в мире, пакистан, исламабад, россия, бахтиер хакимов, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Пакистан, Исламабад, Россия, Бахтиер Хакимов, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Заседание глав правительств ШОС пройдет в октябре в Исламабаде

Хакимов: заседание глав правительств ШОС состоится 15-16 октября в Исламабаде

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заседание глав правительств Шанхайской организации сотрудничества состоится 15-16 октября в столице Пакистана Исламабаде, заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
"Очередное заседание совета глав правительств государств-членов ШОС состоится 15-16 октября в Исламабаде", - сказал он в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
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В миреПакистанИсламабадРоссияБахтиер ХакимовШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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