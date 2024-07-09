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Заседание глав правительств ШОС пройдет в октябре в Исламабаде

Заседание глав правительств ШОС пройдет в октябре в Исламабаде - РИА Новости, 09.07.2024

Заседание глав правительств ШОС пройдет в октябре в Исламабаде

Заседание глав правительств Шанхайской организации сотрудничества состоится 15-16 октября в столице Пакистана Исламабаде, заявил специальный представитель... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:00

2024-07-09T13:00

2024-07-09T13:00

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пакистан

исламабад

россия

бахтиер хакимов

шос

саммит шос в астане – 2024

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заседание глав правительств Шанхайской организации сотрудничества состоится 15-16 октября в столице Пакистана Исламабаде, заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. "Очередное заседание совета глав правительств государств-членов ШОС состоится 15-16 октября в Исламабаде", - сказал он в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240705/erdogan-1957658376.html

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в мире, пакистан, исламабад, россия, бахтиер хакимов, шос, саммит шос в астане – 2024