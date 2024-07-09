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В Иркутске вынесли приговор семейной паре за убийство и кражу

В Иркутске вынесли приговор семейной паре за убийство и кражу - РИА Новости, 09.07.2024

В Иркутске вынесли приговор семейной паре за убийство и кражу

В Иркутске суд вынес приговор семейной паре за разбойное нападение на предпринимателя, убийство, незаконное ношение оружия и кражу в крупном размере, сообщило... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:55

2024-07-09T16:55

2024-07-09T16:55

происшествия

россия

иркутская область

иркутск

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ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. В Иркутске суд вынес приговор семейной паре за разбойное нападение на предпринимателя, убийство, незаконное ношение оружия и кражу в крупном размере, сообщило СУСК РФ по Иркутской области в Telegram-канале. В поселке Голуметь Черемховского района в апреле прошлого года в одном из домов следственно-оперативной группой было обнаружено тело владельца - 65-летнего предпринимателя. Причиной смерти стали огнестрельные ранения. В ходе осмотра выяснилось, что из дома пропали сотовые телефоны и сейф. В нем находилось более 2,7 миллиона рублей и ювелирные украшения. К поиску преступников подключились оперативники управления уголовного розыска и спецподразделений ГУМВД России по Иркутской области. Подозреваемые - семейная пара из деревни Карлук Иркутского района - были задержаны при силовой поддержке СОБР "Байкал" управления Росгвардии региона. Уголовное дело расследовалось по статьям об убийстве, разбое, незаконном приобретение и ношении огнестрельного оружия, краже в особо крупном размере. Установлено, что супруги ночью приехали к дому предпринимателя. Женщина осталась в автомобиле, а мужчина, проникнув внутрь, дважды выстрелил из обреза в спящего хозяина, забрал сейф и скрылся. Отправляясь на место преступления, подельники установили на машину подложные регистрационные номера. По месту жительства обвиняемых были обнаружены и изъяты более 1,5 миллиона рублей, сотовые телефоны различных марок и автомобиль. Также найдены похищенные ювелирные украшения, патроны различных калибров и несколько единиц оружия. "Суд с учетом мнения прокурора назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении. По данным Иркутской областной прокуратуры, суд также удовлетворил исковые заявления потерпевших о взыскании с осужденных компенсации морального и материального вреда на общую сумму более 4 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240709/arest-1958523352.html

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происшествия, россия, иркутская область, иркутск