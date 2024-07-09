https://ria.ru/20240709/indiya-1958623079.html

Госдеп сообщил о контактах США с Индией за последние сутки

Госдеп сообщил о контактах США с Индией за последние сутки - РИА Новости, 09.07.2024

Госдеп сообщил о контактах США с Индией за последние сутки

США за последние сутки проводили контакты с Индией в свете визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию, заявил во вторник официальный представитель... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T21:24

2024-07-09T21:24

2024-07-09T21:24

в мире

россия

индия

сша

нарендра моди

владимир путин

визит моди в москву

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. США за последние сутки проводили контакты с Индией в свете визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы провели контакты с ними в течение последних 24 часов. Я предпочту не раскрывать детали этих контактов", - сказал Миллер на брифинге, комментируя визит индийского премьера в Россию. Дипломат добавил, что в Вашингтоне "обеспокоены" развитием российско-индийских отношений, и донесли эти озабоченности до Нью-Дели в частном формате. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.

https://ria.ru/20240709/ssha-1958401059.html

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индия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, индия, сша, нарендра моди, владимир путин, визит моди в москву, государственный департамент сша