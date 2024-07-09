https://ria.ru/20240709/indiya-1958623079.html
Госдеп сообщил о контактах США с Индией за последние сутки
Госдеп сообщил о контактах США с Индией за последние сутки - РИА Новости, 09.07.2024
Госдеп сообщил о контактах США с Индией за последние сутки
США за последние сутки проводили контакты с Индией в свете визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию, заявил во вторник официальный представитель... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:24
2024-07-09T21:24
2024-07-09T21:24
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владимир путин
визит моди в москву
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. США за последние сутки проводили контакты с Индией в свете визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы провели контакты с ними в течение последних 24 часов. Я предпочту не раскрывать детали этих контактов", - сказал Миллер на брифинге, комментируя визит индийского премьера в Россию. Дипломат добавил, что в Вашингтоне "обеспокоены" развитием российско-индийских отношений, и донесли эти озабоченности до Нью-Дели в частном формате. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
https://ria.ru/20240709/ssha-1958401059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, сша, нарендра моди, владимир путин, визит моди в москву, государственный департамент сша
В мире, Россия, Индия, США, Нарендра Моди, Владимир Путин, Визит Моди в Москву, Государственный департамент США
Госдеп сообщил о контактах США с Индией за последние сутки
Госдеп: США провели контакты с Индией в свете визита премьера Моди в Россию