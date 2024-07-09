https://ria.ru/20240709/indiya-1958595885.html
Россия и Индия договорились сотрудничать в области гражданской авиации
Россия и Индия договорились сотрудничать в области гражданской авиации - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия договорились сотрудничать в области гражданской авиации
РФ и Индия согласились сотрудничать в области гражданской авиации, в том числе обеспечения ее безопасности. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:50
2024-07-09T18:50
2024-07-09T18:55
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. РФ и Индия согласились сотрудничать в области гражданской авиации, в том числе обеспечения ее безопасности. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля. "Стороны с удовлетворением отметили итоги состоявшейся в феврале 2023 года в г. Москве встречи рабочей подгруппы по вопросам гражданской авиации. Стороны согласились сотрудничать в области гражданской авиации, в том числе обеспечения безопасности гражданской авиации", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958590454.html
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в мире, россия, индия, москва, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву
В мире, Россия, Индия, Москва, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Моди в Москву
Россия и Индия договорились сотрудничать в области гражданской авиации
Россия и Индия согласились сотрудничать в области гражданской авиации