https://ria.ru/20240709/indiya-1958595001.html

Россия и Индия продолжат работу над соглашением о трудовой деятельности

Россия и Индия продолжат работу над соглашением о трудовой деятельности - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия продолжат работу над соглашением о трудовой деятельности

Россия и Индия продолжат работу над межправительственным соглашением о временной трудовой деятельности граждан. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:46

2024-07-09T18:46

2024-07-09T18:58

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

визит моди в москву

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия продолжат работу над межправительственным соглашением о временной трудовой деятельности граждан. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля. "Стороны договорились продолжить работу над проектом соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии о временной трудовой деятельности граждан", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240709/moskva-1958587330.html

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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву, в мире