https://ria.ru/20240709/indiya-1958595001.html
Россия и Индия продолжат работу над соглашением о трудовой деятельности
Россия и Индия продолжат работу над соглашением о трудовой деятельности - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия продолжат работу над соглашением о трудовой деятельности
Россия и Индия продолжат работу над межправительственным соглашением о временной трудовой деятельности граждан. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:46
2024-07-09T18:46
2024-07-09T18:58
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия продолжат работу над межправительственным соглашением о временной трудовой деятельности граждан. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля. "Стороны договорились продолжить работу над проектом соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии о временной трудовой деятельности граждан", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240709/moskva-1958587330.html
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву, в мире
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Моди в Москву, В мире
Россия и Индия продолжат работу над соглашением о трудовой деятельности
Россия и Индия продолжат работу над межправсоглашением о трудовой деятельности