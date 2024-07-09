https://ria.ru/20240709/indiya-1958590684.html
Россия и Индия будут стимулировать производство запчастей к вооружению
Россия и Индия будут стимулировать производство запчастей к вооружению - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия будут стимулировать производство запчастей к вооружению
РФ и Индия договорились стимулировать совместное производство в Индии запасных частей для обслуживания вооружений российского производства. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:34
2024-07-09T18:34
2024-07-09T18:40
индия
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владимир путин
нарендра моди
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визит моди в москву
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. РФ и Индия договорились стимулировать совместное производство в Индии запасных частей для обслуживания вооружений российского производства. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля. "Стороны договорились предпринимать дальнейшие шаги по стимулированию совместного производства в Индии запасных частей, компонентов, агрегатов и другой продукции в целях обслуживания техники и вооружений российского производства в соответствии с программой "Делай в Индии" посредством передачи технологий и организации совместных предприятий для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Индии...", - говорится в сообщении.
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индия, россия, владимир путин, нарендра моди, в мире, визит моди в москву
Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, В мире, Визит Моди в Москву
Россия и Индия будут стимулировать производство запчастей к вооружению
Россия и Индия будут стимулировать производство в Индии запчастей к вооружению