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Россия и Индия будут стимулировать производство запчастей к вооружению - РИА Новости, 09.07.2024
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18:34 09.07.2024 (обновлено: 18:40 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/indiya-1958590684.html
Россия и Индия будут стимулировать производство запчастей к вооружению
Россия и Индия будут стимулировать производство запчастей к вооружению - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия будут стимулировать производство запчастей к вооружению
РФ и Индия договорились стимулировать совместное производство в Индии запасных частей для обслуживания вооружений российского производства. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:34
2024-07-09T18:40
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
в мире
визит моди в москву
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. РФ и Индия договорились стимулировать совместное производство в Индии запасных частей для обслуживания вооружений российского производства. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля. "Стороны договорились предпринимать дальнейшие шаги по стимулированию совместного производства в Индии запасных частей, компонентов, агрегатов и другой продукции в целях обслуживания техники и вооружений российского производства в соответствии с программой "Делай в Индии" посредством передачи технологий и организации совместных предприятий для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Индии...", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240705/indiya-1957545072.html
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индия, россия, владимир путин, нарендра моди, в мире, визит моди в москву
Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, В мире, Визит Моди в Москву
Россия и Индия будут стимулировать производство запчастей к вооружению

Россия и Индия будут стимулировать производство в Индии запчастей к вооружению

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. 9 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. 9 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. 9 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. РФ и Индия договорились стимулировать совместное производство в Индии запасных частей для обслуживания вооружений российского производства.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны договорились предпринимать дальнейшие шаги по стимулированию совместного производства в Индии запасных частей, компонентов, агрегатов и другой продукции в целях обслуживания техники и вооружений российского производства в соответствии с программой "Делай в Индии" посредством передачи технологий и организации совместных предприятий для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Индии...", - говорится в сообщении.
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ИндияРоссияВладимир ПутинНарендра МодиВ миреВизит Моди в Москву
 
 
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