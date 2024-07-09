https://ria.ru/20240709/indiya-1958590684.html

Россия и Индия будут стимулировать производство запчастей к вооружению

Россия и Индия будут стимулировать производство запчастей к вооружению - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия будут стимулировать производство запчастей к вооружению

РФ и Индия договорились стимулировать совместное производство в Индии запасных частей для обслуживания вооружений российского производства. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:34

2024-07-09T18:34

2024-07-09T18:40

индия

россия

владимир путин

нарендра моди

в мире

визит моди в москву

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958514862_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_557295a4f24e8ef5cc4089498610f6ae.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. РФ и Индия договорились стимулировать совместное производство в Индии запасных частей для обслуживания вооружений российского производства. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля. "Стороны договорились предпринимать дальнейшие шаги по стимулированию совместного производства в Индии запасных частей, компонентов, агрегатов и другой продукции в целях обслуживания техники и вооружений российского производства в соответствии с программой "Делай в Индии" посредством передачи технологий и организации совместных предприятий для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Индии...", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240705/indiya-1957545072.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, россия, владимир путин, нарендра моди, в мире, визит моди в москву