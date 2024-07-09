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Россия и Индия договорились о продолжении поставок удобрений - РИА Новости, 09.07.2024
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18:01 09.07.2024 (обновлено: 18:07 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/indiya-1958580421.html
Россия и Индия договорились о продолжении поставок удобрений
Россия и Индия договорились о продолжении поставок удобрений - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия договорились о продолжении поставок удобрений
Россия и Индия договорились продолжить сотрудничество в области устойчивых поставок удобрений в Индию на основе долгосрочных контрактов. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:01
2024-07-09T18:07
экономика
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
визит моди в москву
в мире
удобрения
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия договорились продолжить сотрудничество в области устойчивых поставок удобрений в Индию на основе долгосрочных контрактов.Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля."Стороны договорились продолжить сотрудничество в области устойчивых поставок удобрений в Индию на основе долгосрочных контрактов между компаниями в рамках Совместного российско-индийского комитета по удобрениям", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240709/indiya-1958575184.html
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экономика, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву, в мире, удобрения
Экономика, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Моди в Москву, В мире, удобрения
Россия и Индия договорились о продолжении поставок удобрений

Россия продолжит поставлять удобрения в Индию на основе долгосрочных контрактов

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Мешки с удобрениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия договорились продолжить сотрудничество в области устойчивых поставок удобрений в Индию на основе долгосрочных контрактов.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны договорились продолжить сотрудничество в области устойчивых поставок удобрений в Индию на основе долгосрочных контрактов между компаниями в рамках Совместного российско-индийского комитета по удобрениям", - говорится в заявлении.
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Вчера, 17:48
 
ЭкономикаИндияРоссияВладимир ПутинНарендра МодиВизит Моди в МосквуВ миреудобрения
 
 
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