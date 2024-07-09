https://ria.ru/20240709/indiya-1958580421.html

Россия и Индия договорились о продолжении поставок удобрений

Россия и Индия договорились о продолжении поставок удобрений - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия договорились о продолжении поставок удобрений

Россия и Индия договорились продолжить сотрудничество в области устойчивых поставок удобрений в Индию на основе долгосрочных контрактов. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:01

2024-07-09T18:01

2024-07-09T18:07

экономика

индия

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визит моди в москву

в мире

удобрения

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия договорились продолжить сотрудничество в области устойчивых поставок удобрений в Индию на основе долгосрочных контрактов.Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля."Стороны договорились продолжить сотрудничество в области устойчивых поставок удобрений в Индию на основе долгосрочных контрактов между компаниями в рамках Совместного российско-индийского комитета по удобрениям", - говорится в заявлении.

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экономика, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву, в мире, удобрения