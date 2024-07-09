https://ria.ru/20240709/indiya-1958575035.html

Путин и Моди договорились о расширении взаимодействия в науке и культуре

Путин и Моди договорились о расширении взаимодействия в науке и культуре - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди договорились о расширении взаимодействия в науке и культуре

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о расширении взаимодействия России и Индии в образовании, науке, культуре,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:47

2024-07-09T17:47

2024-07-09T18:05

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

политика

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о расширении взаимодействия России и Индии в образовании, науке, культуре, туризме, спорте.Совместное заявление Путина и Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля."Двустороннее экономическое сотрудничество Российской Федерации и Республики Индии планируется выстраивать в том числе по следующим девяти приоритетным направлениям:.. развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, последовательное расширение взаимодействия в области образования, науки и техники, культуры, туризма, спорта, здравоохранения и в других сферах", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240709/indiya-1958582144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, индия, владимир путин, нарендра моди, политика