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Путин и Моди договорились о расширении взаимодействия в науке и культуре - РИА Новости, 09.07.2024
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17:47 09.07.2024 (обновлено: 18:05 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/indiya-1958575035.html
Путин и Моди договорились о расширении взаимодействия в науке и культуре
Путин и Моди договорились о расширении взаимодействия в науке и культуре - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди договорились о расширении взаимодействия в науке и культуре
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о расширении взаимодействия России и Индии в образовании, науке, культуре,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:47
2024-07-09T18:05
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
политика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о расширении взаимодействия России и Индии в образовании, науке, культуре, туризме, спорте.Совместное заявление Путина и Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля."Двустороннее экономическое сотрудничество Российской Федерации и Республики Индии планируется выстраивать в том числе по следующим девяти приоритетным направлениям:.. развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, последовательное расширение взаимодействия в области образования, науки и техники, культуры, туризма, спорта, здравоохранения и в других сферах", - говорится в заявлении.
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, политика
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Политика
Путин и Моди договорились о расширении взаимодействия в науке и культуре

Путин и Моди договорились о расширении взаимодействия в науке, культуре и спорте

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время посещения павильона Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о расширении взаимодействия России и Индии в образовании, науке, культуре, туризме, спорте.
Совместное заявление Путина и Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.
"Двустороннее экономическое сотрудничество Российской Федерации и Республики Индии планируется выстраивать в том числе по следующим девяти приоритетным направлениям:.. развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, последовательное расширение взаимодействия в области образования, науки и техники, культуры, туризма, спорта, здравоохранения и в других сферах", - говорится в заявлении.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Россия и Индия нацелены на раскрытие потенциала стратегического партнерства
Вчера, 18:04
 
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