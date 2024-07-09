https://ria.ru/20240709/indiya-1958575035.html
Путин и Моди договорились о расширении взаимодействия в науке и культуре
Путин и Моди договорились о расширении взаимодействия в науке и культуре - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди договорились о расширении взаимодействия в науке и культуре
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о расширении взаимодействия России и Индии в образовании, науке, культуре,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:47
2024-07-09T17:47
2024-07-09T18:05
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
политика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о расширении взаимодействия России и Индии в образовании, науке, культуре, туризме, спорте.Совместное заявление Путина и Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля."Двустороннее экономическое сотрудничество Российской Федерации и Республики Индии планируется выстраивать в том числе по следующим девяти приоритетным направлениям:.. развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, последовательное расширение взаимодействия в области образования, науки и техники, культуры, туризма, спорта, здравоохранения и в других сферах", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240709/indiya-1958582144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, владимир путин, нарендра моди, политика
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Политика
Путин и Моди договорились о расширении взаимодействия в науке и культуре
Путин и Моди договорились о расширении взаимодействия в науке, культуре и спорте
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о расширении взаимодействия России и Индии в образовании, науке, культуре, туризме, спорте.
Совместное заявление Путина и Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.
"Двустороннее экономическое сотрудничество Российской Федерации и Республики Индии планируется выстраивать в том числе по следующим девяти приоритетным направлениям:.. развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, последовательное расширение взаимодействия в области образования, науки и техники, культуры, туризма, спорта, здравоохранения и в других сферах", - говорится в заявлении.