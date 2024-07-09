Рейтинг@Mail.ru
Москва и Дели будут помогать компаниям из обеих стран выходить на рынки - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 09.07.2024 (обновлено: 18:07 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/indiya-1958574848.html
Москва и Дели будут помогать компаниям из обеих стран выходить на рынки
Москва и Дели будут помогать компаниям из обеих стран выходить на рынки - РИА Новости, 09.07.2024
Москва и Дели будут помогать компаниям из обеих стран выходить на рынки
Россия и Индия будут помогать компаниям из обеих стран выходить на рынки. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:47
2024-07-09T18:07
москва
нью-дели
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958426573_0:145:3070:1872_1920x0_80_0_0_ec00c00d7eec0e85a3d42958306dfdc3.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия будут помогать компаниям из обеих стран выходить на рынки. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля."Обеспечение выхода российских и индийских компаний на рынки двух стран, в том числе через создание дочерних предприятий и индустриальных кластеров. Сближение подходов в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240709/vizit-1958579017.html
москва
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958426573_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bf47d3ce320fb26f46d15c64df74da23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, нью-дели, в мире
Москва, Нью-Дели, В мире
Москва и Дели будут помогать компаниям из обеих стран выходить на рынки

Москва и Нью-Дели будут способствовать выходу компаний на рынки двух стран

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия будут помогать компаниям из обеих стран выходить на рынки. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечение выхода российских и индийских компаний на рынки двух стран, в том числе через создание дочерних предприятий и индустриальных кластеров. Сближение подходов в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия", - говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Лавров оценил нацеленность России и Индии на развитие партнерства
Вчера, 17:57
 
МоскваНью-ДелиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала