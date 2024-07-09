Москва и Дели будут помогать компаниям из обеих стран выходить на рынки
Москва и Нью-Дели будут способствовать выходу компаний на рынки двух стран
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия будут помогать компаниям из обеих стран выходить на рынки. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечение выхода российских и индийских компаний на рынки двух стран, в том числе через создание дочерних предприятий и индустриальных кластеров. Сближение подходов в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия", - говорится в заявлении.