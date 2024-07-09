https://ria.ru/20240709/indiya-1958574848.html

Москва и Дели будут помогать компаниям из обеих стран выходить на рынки

Москва и Дели будут помогать компаниям из обеих стран выходить на рынки - РИА Новости, 09.07.2024

Москва и Дели будут помогать компаниям из обеих стран выходить на рынки

Россия и Индия будут помогать компаниям из обеих стран выходить на рынки. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:47

2024-07-09T17:47

2024-07-09T18:07

москва

нью-дели

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958426573_0:145:3070:1872_1920x0_80_0_0_ec00c00d7eec0e85a3d42958306dfdc3.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия будут помогать компаниям из обеих стран выходить на рынки. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля."Обеспечение выхода российских и индийских компаний на рынки двух стран, в том числе через создание дочерних предприятий и индустриальных кластеров. Сближение подходов в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240709/vizit-1958579017.html

москва

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, нью-дели, в мире