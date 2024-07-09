https://ria.ru/20240709/indiya-1958393629.html

В Индии раскрыли, чем обернулся для США визит Моди в Россию

В Индии раскрыли, чем обернулся для США визит Моди в Россию - РИА Новости, 09.07.2024

В Индии раскрыли, чем обернулся для США визит Моди в Россию

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию свидетельствует о снижении влияния США в мире, пишет индийский аналитик С. Л. Кантан в статье китайского... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T01:49

2024-07-09T01:49

2024-07-09T01:49

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию свидетельствует о снижении влияния США в мире, пишет индийский аналитик С. Л. Кантан в статье китайского государственного издания Global Times.Как отмечает автор, ключом к гегемонии Штатов была стратегия "разделяй и властвуй", которая была эффективна в период, когда страна была сильнее и богаче остальных."Однако эта разница в силе быстро сокращается, о чем свидетельствует множество геополитических событий, включая продолжающийся визит Моди в Россию — первый за последние пять лет", — подчеркивает он.По его словам, после эскалации конфликта на Украине США надеялись, что отношения Москвы и Нью-Дели испортятся. Но в последнее время эти фантазии рассеялась, так как Индия продолжает укреплять свои торговые и дипломатические отношения с Россией."Еще больше раздражая Вашингтон, Индия заняла нейтральную позицию в отношении Украины, а Моди даже отказался присутствовать на "мирном саммите" в Швейцарии. Игнорируя публичные угрозы со стороны США, Моди значительно укрепил индийско-российское сотрудничество в военной сфере", — указывает Кантан.Помимо этого, Нью-Дели с энтузиазмом воспринял идею дедолларизации международной торговли."Подводя итог, можно сказать, что американская империя все больше теряет свою значимость <…> УСША есть выбор: либо присоединиться к <…> многополярному миру, либо стать ожесточенным и изолированным гегемоном", — резюмирует аналитик.Премьер Индии в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом. Моди и Путин обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

https://ria.ru/20240709/modi-1958390351.html

https://ria.ru/20240708/putin-1958351981.html

индия

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в мире, индия, россия, сша, нарендра моди